Bir Litre Gözyaşı dizisinde flaş ayrılıklar!

'Bir Litre Gözyaşı' dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor.

Medyapım ile MF Yapım imzalı dizi ekran yolculuğuna gençlik konseptiyle devam edecek. Senaryo değişikliğine gidilen projede 4 yıllık zaman aşımının yaşanacağı öğrenildi.

'Bir Litre Gözyaşı'nda ölümcül omurilik dejenerasyonu hastalığıyla mücadele eden Cihan Yürekli'nin (Miray Daner) annesi Figen'e hayat veren Sanem Çelik'in 13. bölüm itibariyle projeye veda ettiği ortaya çıkmıştı.

Yeni bölümlerde Yürekli Ailesi'nin hikâyesinin Cihan'ın babasını canlandıran Tolga Tekin ve kardeşlerinin üzerinden ilerlemesine karar verildi.

Miray Daner ile Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünü oynadığı diziye veda edenler arasında ayrıca usta oyuncu Nur Sürer, Goncagül Sunar, Melis Hacic, Nur Berfin Çiroğlu ve Erdal Bilingen'in de olduğu konuşuluyor. (Medyatava)

