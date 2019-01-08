MAGAZİN

Bir Litre Gözyaşı dizisinde flaş ayrılıklar!

DİZİ HABERLERİ  | 08.01.2019 10:07 | Son Güncelleme

Kanal D'nin pazar akşamları seyirciyle buluşan 'Bir Litre Gözyaşı' dizisinde, 13. bölümden sonra bazı değişiklikler yapılacak. Sanem Çelik'ten sonra diziden bakın başka hangi oyuncular ayrıldı.

Bir Litre Gözyaşı dizisinde flaş ayrılıklar!

'Bir Litre Gözyaşı' dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor.

Medyapım ile MF Yapım imzalı dizi ekran yolculuğuna gençlik konseptiyle devam edecek. Senaryo değişikliğine gidilen projede 4 yıllık zaman aşımının yaşanacağı öğrenildi.

'Bir Litre Gözyaşı'nda ölümcül omurilik dejenerasyonu hastalığıyla mücadele eden Cihan Yürekli'nin (Miray Daner) annesi Figen'e hayat veren Sanem Çelik'in 13. bölüm itibariyle projeye veda ettiği ortaya çıkmıştı.

Yeni bölümlerde Yürekli Ailesi'nin hikâyesinin Cihan'ın babasını canlandıran Tolga Tekin ve kardeşlerinin üzerinden ilerlemesine karar verildi.

Miray Daner ile Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünü oynadığı diziye veda edenler arasında ayrıca usta oyuncu Nur Sürer, Goncagül Sunar, Melis Hacic, Nur Berfin Çiroğlu ve Erdal Bilingen'in de olduğu konuşuluyor. (Medyatava)

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Kadın dizisi bu akşam var mı?Kadın dizisi bu akşam var mı?
EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bir Litre Gözyaşı Sanem Çelik Miray Daner

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! Flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! Flaş gelişme

Diriliş Ertuğrul'a Savaşçı'dan flaş transfer!

Diriliş Ertuğrul'a Savaşçı'dan flaş transfer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın dizisi 46. yeni bölüm bu akşam var mı? 8 Ocak Salı Fox TV yayın akışı

Kadın dizisi bu akşam var mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm bu akşam var mı? EDHO neden yok? 8 Ocak ATV yayın akışı

EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in Türk dizisi Hakan Muhafız kaç sezon yayınlanacak?

Netflix dizisi Hakan Muhafız'da flaş gelişme!

Sanem Çelik, Bir Litre Gözyaşı dizisinden ayrıldı

Bir Litre Gözyaşı dizisinde şok ayrılık!

Tatlı Sert'te Palu Ailesi korkusu: Stüdyoda ışıklar patladı, cinler geldi

Müge Anlı sinirlendi! "Stüdyoda ışıklar patladı, cinler geldi"

Hazar Ergüçlü'den Hakan: Muhafız açıklaması! 2. sezon ne zaman?

Hazar Ergüçlü'den Hakan: Muhafız açıklaması! 2. sezon ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.