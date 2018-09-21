MAGAZİN

Bir Litre Gözyaşı dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Bir Litre Gözyaşı'nın konusu ve oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2018 22:29 | Son Güncelleme

Kanal D’nin başrollerinde Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı, yönetmenliğini Serhan Şahin’in, senaryosunu ise Neşe Şen, Sertaç Ergin ve Gül Meriç Özen’in kaleme aldığı, Med Yapım - Mf Yapım imzalı “Bir Litre Gözyaşı”nın ilk tanıtımı yayınlandı. Kore dizisi uyarlaması Bir Litre Gözyaşı, 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlandı.

Bir Litre Gözyaşı dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Bir Litre Gözyaşı'nın konusu ve oyuncu kadrosu

Dokunaklı hikayesiyle dikkatleri çekecek olan yeni dizi 1 Litre Gözyaşı'nın konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu. Kanal D'nin yeni sezon yapımlardan olan 1 Litre Gözyaşı dizisinde başrolleri Tolga Tekin, Sanem Çelik ve Vatanım Sensin'le yıldızı parlayan Miray Daner paylaşıyor.

Yeni sezonda Kanal D'nin ekrana süreceği Kore dizisi uyarlaması olan 1 Litre Gözyaşı'nın detayları belli oldu. 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Med Yapım - Mf Yapım imzalı “1 Litre Gözyaşı”; umut dolu, vazgeçmeyen, çabalayan ve ayakta duran bir ailenin hikâyesini izleyicilere sunacak.

1 LİTRE GÖZYAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ailenin önemini, inancın gücünü ve hayatın güzelliklerini gözler önüne serecek olan 1 Litre Gözyaşı’nda Sanem Çelik ve Miray Daner ’e; Tolga Tekin, Helin Kandemir, Görkem Mete ve Revna Çolak eşlik edecek. Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini; anı yaşamanın değerine vurgu yaparak anlatacak 1 Litre Gözyaşı’nın genel hikayesi ise şöyle;

Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.

1-litre-gözyaşı-2

Yapım : Med Yapım - Mf Yapım

Yönetmen : Serhan Şahin

Senaryo : Neşe Şen – Sertaç Ergin – Gül Meriç Özen

Uygulayıcı Yapımcı : Şelale Baskıcı

PARTNER"Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?""Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?"
Bir Umut Yeter 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Bir Umut Yeter dizisi konusu nedir?Bir Umut Yeter 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Bir Umut Yeter dizisi konusu nedir?
Kadın dizisi yeni sezon tarihi belli oldu! Kadın 2. sezon için gün verildi Kadın dizisi yeni sezon tarihi belli oldu! Kadın 2. sezon için gün verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bir Litre Gözyaşı bir litre gözyaşı fragman bir litre gözyaşı konusu bir litre gözyaşı oyuncular dizi kanal d

En Çok Okunan Haberler

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Vali'den, işi aksatan müteahhide fırça!

Vali'den, işi aksatan müteahhide fırça!

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

İlginizi Çekebilir

Avlu dizisi yeni sezona Deniz'in korkunç intikamı damga vurdu! Kudret'in oğlu Alp öldü mü?

Avlu dizisi yeni sezona Deniz'in korkunç intikamı damga vurdu! Kudret'in oğlu Alp öldü mü?

Sen Anlat Karadeniz fragmanı olay oldu!

Sen Anlat Karadeniz fragmanı olay oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı! EDHO 4. sezon yayın tarihi belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı! EDHO 4. sezon yayın tarihi belli oldu

Kadın 33. yeni bölüm 2. fragmanı: Doruk ile Nisan babalarını arıyorlar! (Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor?)

Kadın 33. yeni bölüm 2. fragmanı: Doruk ile Nisan babalarını arıyorlar! (Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor?)

Bizim Hikaye'de Filiz'e Barış'tan büyük darbe! Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı yayınlandı

Bizim Hikaye'de Filiz'e Barış'tan büyük darbe! Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı yayınlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Arka Sokaklar'da Selin veda mı ediyor? Arka Sokaklar 488. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Arka Sokaklar'da Selin veda mı ediyor? Arka Sokaklar 488. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

İstanbullu Gelin yeni sezona Ülfet damga vurdu! İstanbullu Gelin'de Adem'in arkasındaki güç ortaya çıktı

İstanbullu Gelin yeni sezona Ülfet damga vurdu! İstanbullu Gelin'de Adem'in arkasındaki güç ortaya çıktı

Çukur yeni bölümde Karakuzular ile Koçovalılar'ın büyük savaşı başlıyor!

Çukur yeni bölümde Karakuzular ile Koçovalılar'ın büyük savaşı başlıyor!

Mehmet Aslantuğ'un yeni dizisi Kardeş Çocukları'nda kimler oynayacak?

Mehmet Aslantuğ'un yeni dizisi Kardeş Çocukları'nda kimler oynayacak?

Bir Umut Yeter 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Bir Umut Yeter dizisi konusu nedir?

Bir Umut Yeter 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Bir Umut Yeter dizisi konusu nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.