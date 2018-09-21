Bir Litre Gözyaşı dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Bir Litre Gözyaşı'nın konusu ve oyuncu kadrosu

Dokunaklı hikayesiyle dikkatleri çekecek olan yeni dizi 1 Litre Gözyaşı'nın konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu. Kanal D'nin yeni sezon yapımlardan olan 1 Litre Gözyaşı dizisinde başrolleri Tolga Tekin, Sanem Çelik ve Vatanım Sensin'le yıldızı parlayan Miray Daner paylaşıyor.

Yeni sezonda Kanal D'nin ekrana süreceği Kore dizisi uyarlaması olan 1 Litre Gözyaşı'nın detayları belli oldu. 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Med Yapım - Mf Yapım imzalı “1 Litre Gözyaşı”; umut dolu, vazgeçmeyen, çabalayan ve ayakta duran bir ailenin hikâyesini izleyicilere sunacak.

1 LİTRE GÖZYAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ailenin önemini, inancın gücünü ve hayatın güzelliklerini gözler önüne serecek olan 1 Litre Gözyaşı’nda Sanem Çelik ve Miray Daner ’e; Tolga Tekin, Helin Kandemir, Görkem Mete ve Revna Çolak eşlik edecek. Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini; anı yaşamanın değerine vurgu yaparak anlatacak 1 Litre Gözyaşı’nın genel hikayesi ise şöyle;