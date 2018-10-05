Bir Litre Gözyaşı oyuncuları kimler? Gerçek bir hikayeye dayanan Bir Litre Gözyaşı'nın konusu nedir?

Bir Litre Gözyaşı için geri sayım başladı. Yaşanmış bir olaydan uyarlanan Bir Litre Gözyaşı adlı dizi, 7 Ekim Pazar günü Kanal D ekranlarından izleyicilerin beğenisine sunulacak. Serhan Şahin'in yönetmenliğini yaptığı Bir Litre Gözyaşı dizisi senaryosunu Neşe Şen, Sertaç Ergin ve Gül Meriç Özen yazıyor. Med Yapım - Mf Yapım imzalı Bir Litre Gözyaşı dizisi ilk bölümü fragmanı ile Bir Litre Gözyaşı oyuncuları, konusu ve detaylar haberimizde. BİR LİTRE GÖZYAŞI OYUNCULARI KİMLER? Kanal D’nin Med Yapım-Mf Yapım imzalı yeni dizisi Bir Litre Gözyaşı 7 Ekim Pazar günü ilk bölümüyle ekrana gelecek. Yönetmenliğini Serhan Şahin’in üstlendiği, senaryosunu ise Neşe Şen, Sertaç Ergin ve Gül Meriç Özen’in kaleme aldığı dizi etkileyici hikâyesiyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Dizinin başrol oyuncuları Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu, “Bir Litre Gözyaşı, Aya Kito'nun gerçek hikâyesinden uyarlanmış bir hayata tutunma, mücadele hikâyesi. Dizideki karakterinize bir şey söylemek isteseniz bu ne olurdu?” sorusuna;

Sanem Çelik: “Figen'e bir şey söylemek için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ayrıca haddimi de aşmak istemem. Ama onun hayatını layığıyla tekrar yansıtabilmek, hislerine ortak olabilmek, örnek teşkil eden bu hayatları hep beraber anlayabilmek için bana düşen görevin kalbimi kullanmak olduğunu biliyorum.” Miray Daner: “Yaşam enerjini, hayata bakışını, içindeki bu güçlü ve mutlu kızı hiç kaybetme. Yaşamın boyuncu umutlarınla çevrendekilerin umutlarını yeşertmekten hiç vazgeçme. Cesur ve yürekli mücadelende her anını doya doya yaşa.” Tolga Tekin: “Bir Litre Gözyaşı’nın en büyük farklılığı zaten bu gerçekçilikte. Senaryoyu ve rolü beğenmemin en büyük nedenlerinden biri uzun zamandır böylesine dokunaklı, gerçek, naif bir hikâye okumamış olmamdı. Umudun, neşenin, hayallerin var olduğu büyük, güzel bir ailenin babasını oynamak benim için farklı ve sevimli bir tecrübe olacak. Canlandırdığım Muzaffer karakterine gelecekle ilgili bir tavsiyede bulunmak isteseydim; “Bak Muzo, asla ve asla iyi niyetini, fedakârlığını, yufka yürekliliğini, neşeni ve en önemlisi umudunu kaybetme. Çünkü bunlar canından çok sevdiğin ailenle gelecekte başına gelebilecek her türlü zorluğu, acıyı yenebilmek adına en önemli silahların olacak. Bu güzel aileyi ayakta tutacak, size en kötü gününüzde nefes aldıracak güçtür umut. Asla bunu yitirip karanlıkta bırakma kendini ve aileni.”