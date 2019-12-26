HABER
  4. Bir mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor

Bir mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 23:13 | Son Güncelleme

Edirne’nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde baz istasyonun yanında evleri bulunan kanser hastası vatandaşlar, sokakta bulunan 20 evin 20’sinde de en az 1 kanser hastası olduğunu öne sürerek yetkililerden yardım istedi.Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde gün geçtikçe kanserden ölen kişilerin sayılarında artış yaşandığını belirten kanser hastası vatandaşlar, baz istasyonlarına yakın evlerdeki herkesin kanser hastası olduğunu iddia etti.

Edirne’nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde baz istasyonun yanında evleri bulunan kanser hastası vatandaşlar, sokakta bulunan 20 evin 20’sinde de en az 1 kanser hastası olduğunu öne sürerek yetkililerden yardım istedi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde gün geçtikçe kanserden ölen kişilerin sayılarında artış yaşandığını belirten kanser hastası vatandaşlar, baz istasyonlarına yakın evlerdeki herkesin kanser hastası olduğunu iddia etti. “Mahallemizde çok kanser hastası var” diyen kanser hastası Mazlum Kahraman, aynı sokakta oturduğu dayılarının, gelinlerinin, ağabeylerinin ve torunlarının da kanser ve lösemi hastası olduğunu söyledi. Bir diğer kanser hastası Emine Karahan da baz istasyonunun hemen yanında evinin bulunduğunu belirterek, çocuğunun lösemi hastası olduğunu kendisinin de kanser hastası olduğu anlattı.
“Biz ölüyoruz elimizden tutmuyorlar” diyerek sitem eden Karahan, “Çocuğum kaç kere elimde öldü canlandı bir anneye bunlar çok zor. Biz büyüklerimizden yardım istiyoruz” dedi.
“Kanser hastası olduğum için kafamı yastığa koyduğumda rahat uyuyamıyorum, her gün ölüm korkusuyla yaşıyorum” diyen bir diğer kanser hastası vatandaş, sokakta bulunan 20 evin 20’sinde de en az 1 kanser hastası olduğunu iddia ederek yetkililerden yardım istedi.
2002 yılından beri kanser hastası olduğunu söyleyen ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın, baz istasyonlarına yakın evlerdeki herkesin kanser hastası olduğunu iddia etti. Eşi kanser hastalığından ölen Yılmaz Kaçan da mahallede hemen hemen her evde bir kanser hastası olduğunu öne sürerek, yetkililerden gerekli incelemeleri yapmasını istedi.

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu
Şanlıurfa'da iki kazada 9 kişi yaralandıŞanlıurfa'da iki kazada 9 kişi yaralandı
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıGaziantep'te otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemede her şeyi anlattı

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemede her şeyi anlattı

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

26 Aralık 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

4 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Erdoğan nikah şahidi oldu

Adıyaman'ın Sincik, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Burdur'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.