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"20 gün önce çatıda kediyi gördük. Mahallece bildiğimiz bir kedi. Ele gelen bir kedi değil. Çatıya çıkmış, ağlıyor. Hayvanseverler toplandı ne yapabileceğimizi konuştuk. Veteriner, bayıltılırsa düşüp ölebileceğini söyledi. Bu süreçte öncelikle itfaiyeye bildirdik. İtfaiye ekipleri geldi ancak kediyi yakalayamadı. Polisle görüştük ve bir sonuç alamadık. Sonra bir kedi kapanı olduğunu ve bu kapanla kedinin yakalanabileceğini öğrendik. AKUT İzmir Operasyon Birim Sorumlusu Murat Aras’a ulaştık. Kendileri kediyi kurtarmak için kapan gönderdi. AKUT, binanın özel mülkiyet olması sebebiyle, yetkileri bulunmadığı için müdahale edemedi. Kapanı kurup kediyi kurtarmayı denedik ancak kedinin erişebildiği apartmanların yöneticileri çatıya çıkışa izin vermedi. Özel mülk olduğu için izin vermemeleri bir bakıma doğru. Kurtarma çalışmaları sırasında çatı kırılabilir, çatıda olan kişi zarar görebilir ve bu durumdan yönetici sorumlu olur. Yetkili bir kişinin çatıya çıkması gerekiyor. Ege Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Funda Bayri Ersoy ile görüştük ve Funda hanımın gönderdiği ekip buraya geldi ancak kediyi yakalayamadı aynı zamanda kedinin keyfinin yerinde olduğunu ve isterse inebileceğini söylemişler. Son derece yanlış bir bilgi, hayvan aşağı inemiyor" diye konuştu.