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Bir mahalleye adını verdi... BurçEvi 6 asırdır gizemini koruyor

30.08.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan mahalleye adını veren BurçEvi 6 asırdır gizemini koruyor. Hakim bir tepede bulunan ve 600 yıllık olduğu düşünülen tarihi yapının ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Merak konusu haline gelen ve içinde bir mezar olduğu düşünülen yapı, definecilerin tahribine uğramasına rağmen halen ayakta duruyor.

Bir mahalleye adını verdi... BurçEvi 6 asırdır gizemini koruyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan mahalleye adını veren BurçEvi görenlerin dikkatini çekiyor. Hakim bir tepede bulunan 600 yıllık olduğu düşünülen tarihi yapı ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı ise bilinmiyor. Tarih severlerin merak konusu haline gelen yapının halk tarafından içinde bir mezar olduğu düşünülüyor. Defineciler tarafından tahrip edilmesine rağmen yapının bir kısmı ayakta duruyor. Mahalle Muhtarı Sungur Koca, yapının incelenmesini istedi.

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“DEFİNECİLER TARAFINDAN TAHRİP EDİLİYOR”

Burç evi mahalle Muhtarı Sungur Koca, bu yapının daha iyi korunması için yetkililerden yardım beklediklerini söyleyerek,“ Burç Evi Kalesi mahallemizin bir simgesi ve adını aldığı yerdir. Bu kale bin 400’lü yıllar da yapılmış ve zamanla aşınmış, defineciler tarafından tahrip edilmiş ama hala büyük bir kısmı ayaktadır. Daha iyi korunması için yetkililerden yardım bekliyoruz ”dedi.

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“GİZEMİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ”

Koca, Burç Evi Kalesinin gizeminin araştırılmasını istediklerini belirterek, “Gürün ilçesinin tanıtımı için güzel olur. Gezinti açısından güzel bir yer. Yüksek bir tepede Gürün’ü ayaklarınızın altında görebilirsiniz. Buranın yabancı turistler tarafından gezilmesini arzuluyoruz. Gürün’ün dört bir köşesinde gizemli yapılar var. Buranın daha iyi incelenip gizeminin araştırılmasını istiyoruz” şekline konuştu.

İHA

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Sivas
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