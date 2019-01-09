Bir mahkumun cezaevinde dövülerek öldürüldüğü iddiası

Tutuksuz sanık Ö.T. ise savunmasında, olay tarihinde koğuş sorumlusu olduğunu belirterek, "Selçuk, ilaç almaya gittiğinde gardiyanlara dayak yediğini söylemiş. Bunu da bir arkadaş duymuş ve koğuştakilere söylemiş. Ünal ile İbrahim tokat atmış. Selçuk aşağıya indiği sırada ben avukatımla görüşmeye gitmiştim. Bir saat sonra geldiğimde Selçuk yatağında yatıyordu. Yastığına baktığımda ıslaklık vardı. Uğur'a sorduğumda Ünal'ın botlarını giyip tekme attığını söyledi. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Güner, savunmasında, olay tarihinde Bakıryapan'ın ilaç alırken Ünal ve İbrahim'in kendisini dövdüklerine dair şikayette bulunduğunun duyulduğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"İbrahim, bana Savaş'a ve Muhammed'e maktulü yukarı götürmemizi söyledi. Selçuk'u almaya gittiğimizde alt katta da dayak yemişti ama kimin dövdüğünü görmedik. İbrahim ve Ünal, maktulü üst katta sorgulamaya başladılar. Daha sonra ikisi birlikte tekme ve yumruklarla dövdüler Bakıryapan'ı, kimse onlara durmalarını söylemedi. Selçuk kötü olunca kendileri bıraktı vurmayı. Selçuk aşağı indirildiğinde kötü durumdaydı ama konuşabiliyordu. Yatağa yatırdığımızda Ünal, Selçuk'un başına gelerek 'Seni kim dövdü?' diye sordu. O da 'Ünal' deyince, ayağına giydiği botla Selçuk'un göğsüne ve boynuna vurdu. Sonra banyoya soktuk. Selçuk botla dövüldükten sonra kötü hale geldi, bilincini kaybetmişti. U.A. 'Belki numara yapıyordur, kendine gelsin' diyerek Selçuk'u banyoya sokmamızı istedi. Birkaç kişi Selçuk'u yıkayıp yerine yatırdı. İbrahim ve Ünal bize, 'Bu yarına çıkmayabilir, dayak olayını kesinlikle anlatmayalım.' dediler. Suçlamaları kabul etmiyorum."