HABER

Bir metrekarelik dükkanda geçim mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 03:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 55 yıllık ayakkabı tamircisi Ökkeş Kötüyebakmaz, soba dahi koyamadığı bir metrekarelik iş yerinde soğuk, kar, yağmur demeden, evine ekmek götürebilmek için mücadele veriyor - Ökkeş Kötüyebakmaz: - "İki ceketim var onları giyip çalışıyorum. Üşümemek için sağlam giyiniyorum. Çalışmak zorundayım. Üretmek lazım, torunlarım var"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ta yarım asırdan fazla süredir ayakkabı tamirciliği yapan 70 yaşındaki Ökkeş Kötüyebakmaz, soba dahi koyamadığı bir metrekarelik iş yerinde, yağmur, kar ve soğuk demeden mesleğini sürdürüyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki küçük dükkanını 17 yıl önce açan Kötüyebakmaz, bu mütevazı iş yerinde ekmeğini kazanıyor.

55 yıllık ayakkabı tamircisi Kötüyebakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulu bitirdikten bir süre sonra ayakkabı tamirciliğine başladığını söyledi.

Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için ilkokuldan sonra okuyamadığını ve işe başladığını anlatan Kötüyebakmaz, "Uzun yıllar meslekte çalışıp yetiştikten sonra 1975-80 yılları arasında iki kere imalat yaptık. Devam edemedik, iflas ettik. Kimseyi dolandırmadık ama biz acınacak duruma düştük. Olsun biz halimizden memnunuz." dedi.

Kötüyebakmaz, iflasın ardından tekrar ayakkabı tamirciliğine yöneldiğini belirterek, mesleğinin göründüğünden zor olduğunu vurguladı.

İmkanı ve yeri olsa çırak yetiştirmek istediğini ifade eden Kötüyebakmaz, şunları anlattı:

"55 yıldır bu işteyim. 17 senedir de bir metrekarelik bu iş yerinde çalışıyorum. Burası küçük bir yer. Elektrikli soba bile koyamıyorum. İki ceketim var onları giyip çalışıyorum ama üşümemek için sağlam giyiniyorum. Çalışmak zorundayım. Üretmek lazım, torunlarım var. Yıllar önce torunlara 2 lira versem yetiyordu ama şimdi o çocuk büyüdü 10 lira bile yetmiyor. Bir dede olarak torunlarıma nasıl cep harçlığı vermem. Onun için çalışıyorum. Burası bir metrekare ama ben burayı bulduğuma da şükrettim. 2 çocuğum 6 torunum var. Ben bir metrekare yerde 2 çocuk büyüttüm."

"İş yok" diyenlere tepki gösteren Kötüyebakmaz, "Ben buna da şükür diyorum çünkü bunu yapamayanlar var. Hasta ve engelli olanlar var. Elim ayağım sağlam, buna şükür etmeyeceğim de neye şükredeceğim." diye konuştu.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Lösevli anneler üretiyor, çocuklara yardım oluyorLösevli anneler üretiyor, çocuklara yardım oluyor
İşçileri kamyonet kasasında taşıyıp, kırmızı ışıkta geçtiİşçileri kamyonet kasasında taşıyıp, kırmızı ışıkta geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayakkabı tamircisi Kahramanmaraş Ökkeş Kötüyebakmaz usta

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

Ameliyatın ardından odasında dinleniyordu! Doktor ölü bulundu

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

İzmir'de korkutan yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

İzmir'de korkutan yangın!

Manisa'da 7 aydır kabusu yaşıyorlar

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

CHP Eyüp İlçe Teşkilatı binasına saldırı! Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.