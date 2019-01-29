Bir metrekarelik dükkanda geçim mücadelesi

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ta yarım asırdan fazla süredir ayakkabı tamirciliği yapan 70 yaşındaki Ökkeş Kötüyebakmaz, soba dahi koyamadığı bir metrekarelik iş yerinde, yağmur, kar ve soğuk demeden mesleğini sürdürüyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki küçük dükkanını 17 yıl önce açan Kötüyebakmaz, bu mütevazı iş yerinde ekmeğini kazanıyor.

55 yıllık ayakkabı tamircisi Kötüyebakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulu bitirdikten bir süre sonra ayakkabı tamirciliğine başladığını söyledi.

Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için ilkokuldan sonra okuyamadığını ve işe başladığını anlatan Kötüyebakmaz, "Uzun yıllar meslekte çalışıp yetiştikten sonra 1975-80 yılları arasında iki kere imalat yaptık. Devam edemedik, iflas ettik. Kimseyi dolandırmadık ama biz acınacak duruma düştük. Olsun biz halimizden memnunuz." dedi.

Kötüyebakmaz, iflasın ardından tekrar ayakkabı tamirciliğine yöneldiğini belirterek, mesleğinin göründüğünden zor olduğunu vurguladı.

İmkanı ve yeri olsa çırak yetiştirmek istediğini ifade eden Kötüyebakmaz, şunları anlattı: