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Bir metrelik torik 200 liraya alıcı buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, balıkçıların ağına takılan 5 kilogram ağırlığında ve 1 metre uzunluğundaki torik 200 liraya satıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçıların ağına takılan 5 kilogram ağırlığında ve 1 metre uzunluğundaki torik, 200 liraya alıcı buldu.

Alaplı açıklarında çinekop, palamut, istavrit avlamaya çıkan balıkçıların ağına 5 kilogram ağırlığında ve 1 metre uzunluğunda torik takıldı.

Balıkçı Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toriğin Karadeniz'de az miktarda avlanan bir balık türü olduğunu söyledi.

Toriğin tezgahta çok beklemeden hemen satıldığını aktaran Yazgan, "Toriğin eti oldukça lezzetlidir, bu yüzden bu balık çok değerli. Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan 1 metre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığındaki torik tezgahta büyük ilgi gördü. Tezgaha koyduktan bir saat sonra 200 liraya satıldı." diye konuştu.

Yazgan, bu sezon Karadeniz'de palamut bolluğu yaşandığını dile getirerek, palamudun yanı sıra toriğin de ağlarına takılmasının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Alaplı torik Zonguldak

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