Bir metreyi aşan karda coşkulu festival

Eskişehir’in İnönü Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Geleneksel Kızak Festivali, 7’den 70’e çok sayıda vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı İsmetpaşa mahallesi Aktaş mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve her yaştan vatandaş, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı. Yaşlı, çocuk fark etmeksizin çok sayıda vatandaş, etkinlik alanında toplanarak müzik, sucuk ikramı ve oyun havası eşliğinde keyifli saatler geçirdi. Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen Kardan Adam Yarışması Resim Sergisi ve kartopu savaşı gibi etkinliklere de vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kızak Festivali’nde konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Ani kar yağışlarında kızak şenliğini düzenliyoruz. 2014’ten bugüne bu dördüncüsü. İklim şartları müsait olduğunda hemen bir gün içerisinde organize oluyoruz ve kızak şenliğine geçiyoruz. Bu hafta çok kar yağdı. Dün ölçmüş olduğumuz kar 115 santimetreydi. Bu kar Eskişehir’de, Çukurhisar’da veya diğer ilçelerde yok. Burasının bereketi herhalde. Şükretmemiz gerekiyor. Dün planladık. Hemen uygulamaya geçtik. Bütün hemşerilerimiz çocuklarımız gönüllerince eğleniyorlar. Bu eğlence akşama kadar devam edecek. Sadece kızakla kaymak değil iki gün boyunca sosyal medyada kardan adam yarışması düzenledik. Bu yarışmanın fotoğraflarını sergiledik. Etkinliğe katılan hemşerilerimiz oylarını kullandılar. Birazdan o oyların sayımına geçeceğiz. Birinciye ikinciye ve üçüncüye ödül vereceğiz. Kartopu savaşları olacak. Başka yarışmalar da var. Neticede gün boyu çocuklarımızın eğlenebileceği bir ortam oluşturmaya gayret ettik. Yarın pazar, eğer çocuklarımız devam etmek isterse burada kaymaya devam edebilirler. Biz geçmişten böyle öğrendik. Geleceğe taşımak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

Kızak Festivali’ne Eskişehir’den gelen üniversite öğrencisi Arda Tetik, etkinlikten keyif aldığını dile getirdi. Tetik, “Çok güzeldi. Bir defa kayabildim çok fazla sıra olduğu için. Çok zevkliydi. Çocuklar gibi oldum resmen. Çok güzel tasarlanmış. Her şey tasarlanmış. Her türlü etkinlikler var” ifadelerini kullandı.

“Her sene torunlarımı alıp buraya şenliklere geliriz”

İnönü Kızak Festivali’ne her yıl Bilecik’in Bozüyük ilçesinden geldiklerini belirten Mehmet Bulgurcu ise, torunlarıyla birlikte kızakla kaydıklarını söyledi. Keyifli dakikalar geçirdiğini aktaran Bulgurcu, “Her sene torunlarımı alıp buraya şenliklere geliriz. Eğleniriz. Burada akrabalarımız var. Bu seneki etkinlik çok güzel. Geçen seneki de çok güzeldi. Kızakla kaydım. Torunumla beraber kaydık. Çok şahane ve güzel bir şey. Sağ olsun Belediye Başkanımız Kadir Bozkurt böyle şenlikler yapıyor. Çok memnunuz” dedi.

Festivale ailesiyle birlikte gelen minik Ali Ezci, “Belediyemize çok teşekkür ediyoruz bize böyle eğlenceli bir etkinlik sunduğu için. Çok eğlenceli. Yine kaymaya gidiyoruz. Burada başka faaliyetler de var. Kardan adam yarışması, halat çekme ve sucuklu ekmek gibi. Güzel bir etkinlik. Bu da beşinci kayışım galiba” şeklinde konuştu.