İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Bir Millet İki Devlet Sanat Gecesi" programı düzenlendi.

Azerbaycan Türk Evi (ATEV) ve İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi (İPAR) tarafından gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

ATEV Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, etkinliğin açılışında, "Bir millet iki devlet" deyiminin boş olmadığının altını çizdi.

İki ülkenin kuruluş yıl dönümleri dolayısıyla düzenlenen gecenin gönül köprülerinden oluştuğunu söyleyen Rüstemhanlı, bu gönül köprülerinin birden bire kurulmadığını vurguladı.

Rüstemhanlı, "Biz Türkiye dışında yaşayan Türkler için Türkiye sinemizde dövünen bir yürektir. Biz birbirimiz için şehit olduk. 1918'de Nuri Paşa komutanlığında Mehmetçik Azerbaycan Türkü için şehit oldu. Onların ruhu bir köprüdür bizim için. Bugün de o köprünün bir temeli bu gecede atılıyor." diye konuştu.

İPAR Başkanı Seyfullah Türksoy ise gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin kuruluş yıl dönümlerinin anısına bir sanat şöleni düzenlediklerini belirtti.