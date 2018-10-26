İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Bir Millet İki Devlet Sanat Gecesi" programı düzenlendi.
Azerbaycan Türk Evi (ATEV) ve İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi (İPAR) tarafından gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.
ATEV Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, etkinliğin açılışında, "Bir millet iki devlet" deyiminin boş olmadığının altını çizdi.
İki ülkenin kuruluş yıl dönümleri dolayısıyla düzenlenen gecenin gönül köprülerinden oluştuğunu söyleyen Rüstemhanlı, bu gönül köprülerinin birden bire kurulmadığını vurguladı.
Rüstemhanlı, "Biz Türkiye dışında yaşayan Türkler için Türkiye sinemizde dövünen bir yürektir. Biz birbirimiz için şehit olduk. 1918'de Nuri Paşa komutanlığında Mehmetçik Azerbaycan Türkü için şehit oldu. Onların ruhu bir köprüdür bizim için. Bugün de o köprünün bir temeli bu gecede atılıyor." diye konuştu.
İPAR Başkanı Seyfullah Türksoy ise gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin kuruluş yıl dönümlerinin anısına bir sanat şöleni düzenlediklerini belirtti.
Programın asıl amacının, iki ülkenin dil, fikir ve iş alanlarındaki birlik ruhunu ve ideallerini geliştirmek ve yaşatmak olduğunu dile getiren Türksoy, etkinlikte aynı zamanda Kafkas kahramanlarının ve "Bir millet iki devlet" uğruna şehit olan Mehmetçiğin de anıldığını ifade etti.
Türksoy, Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." sözünü hatırlatarak, "Biz de aynı şekilde, yıllardır iyi gününde de kötü gününde de hatırlamaya gayret ediyoruz çünkü Azerbaycan bizim bir parçamız. Belki coğrafi olarak sınırlar var ama aslında aynı milletiz, aynı kültüre ve tarihe sahibiz. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği dünyaya da örnek teşkil ediyor." şeklinde konuştu.
Programda şarkılar seslendiren Azerbaycanlı sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.
Etkinliğe Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Abdullahoğlu Hacıyev de katıldı.
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