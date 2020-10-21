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Bir milyon 500 bin TL’lik hırsızlık şüphelileri suç üstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 13:47 | Son Güncelleme

Bağcılar’da bir iş yerinden bir milyon 500 bin TL’lik hırsızlık yapan şüpheliler, Fatih’te duvarını delerek girdikleri iş yerinde suçüstünde yakalandı.

Bağcılar’da bir iş yerinden bir milyon 500 bin TL’lik hırsızlık yapan şüpheliler, Fatih’te duvarını delerek girdikleri iş yerinde suçüstünde yakalandı. Olaylara ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Olay, 1 Ekim günü saat 23.00 sıralarında Bağcılar Yenimahalle Mahmutbey Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan tekstil atölyesine giren şüpheliler çelik kasanın içinde bulunan 720 bin TL, 15 bin Dolar, 4 bin 600 Euro, 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 370 bin TL değerinde müşteri çekini çalarak kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerine gelerek iş yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin önce eşkallerini ardından kimliklerini tespit eden ekipler, bu şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Duvarını delerek girdikleri iş yerinden kaçarken yakalandılar
Şüphelileri takibe alan Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, aynı kişilerin 18 Ekim günü Fatih’te bulunan bir saatçi dükkanına girdiklerini gördü. Şüphelilerin saatçi dükkanına girme yöntemleri ise hayrete düşürdü. Hırsızlar, iş yerinin yanında bulunan inşaat alanından saatçinin duvarını delerek içeri girdi. İş yerinde bulunan 60 bin TL değerindeki onlarca saati çalarak kaçmaya çalışan hırsızlar ekiplerce suçüstünde yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Hüseyin E. (38), Halis E. (41), Erdal K. (38) ve Ömer T. (33)’nin çok sayıda suç kayıtları bulunduğu öğrenildi. Buradaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler yakalandı
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ve saatçi dükkanı soyduktan sonra kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandığı anlar görüldü.

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