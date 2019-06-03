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Bir milyonu aşkın öğrenci yetenek taramasından geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 11:34 | Son Güncelleme

GSB ile MEB tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 81 ilde, ilkokul 3. sınıfta 1 milyon 226 bin öğrenci tarandı - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: - "Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen projenin, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve sporla iç içe bir hayat sürdürülmesi amaçlanıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleceğin şampiyon sporcularının tespit edilip yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 81 ilde, ilkokul 3. sınıfta okuyan 1 milyon 226 bin sporcu adayının tarandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile geleceğin şampiyon sporcuları tespit edilmeye devam ediliyor.

Açıklamada ayrıca, çocuk ve gençleri sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, spor kültürü yerleştirmek, sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, onları spor branşlarına yönlendirerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla, geçen sene mayıs ayında başlatılan projeyle adım adım Türkiye'nin spor altyapı haritasının oluşturulduğu ifade edildi.

- Bir ayda 423 binin üzerinde öğrenci tarandı

Proje kapsamında, 7 Mayıs-7 Haziran 2018 tarihlerinde 9 bin 427 okulda, 423 bin 557 öğrencinin sportif taramaları gerçekleştirilirken, 1 Ekim 2018-18 Ocak 2019 tarihlerinde de 14 bin 578 okulda, 802 bin 946 öğrencinin sportif taramaları gerçekleştirildi.

Ölçümler sonucunda spora yatkınlığı belirlenen 146 bin öğrenci, temel hareket becerileri eğitimini almak için davet edildi. Bu eğitimlerin ardından öğrencilere ileri düzey spor dalı eğitimi verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje kapsamında 2,5 milyon öğrenciye ulaşmak istediklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen projenin, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve sporla iç içe bir hayat sürdürülmesi amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Sporun insanı zihnen ve bedenen sağlıklı tuttuğunu, aynı zamanda en yararlı sosyal etkinliklerinden birisi olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Sağlıklı bir gelecek için çocukların erken yaşta spora yönlendirmeyi ve cesaretlendirmeyi istiyoruz. Geçtiğimiz yıl başlayan proje kapsamında, 1 milyon 226 bin çocuğun taraması yapıldı. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar 2,5 milyon öğrencinin bu uygulamadan yararlanmasını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, projenin, "Spor Türkiye" uygulamasıyla bütünleşik olarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

- Projenin uygulanma şekli

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 5 ayak üzerinden uygulanıyor.

İlk olarak her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında en az 1 milyon 3. sınıf öğrencisi, el kavrama kuvveti, esneklik, çeviklik, geriye sağlıklı topu atma, sürat koşusu gibi özelliklere göre taranıyor.

Taramalar sonunda özellikleri ortalamanın üzerinde olan öğrenciler 3 modüllük bir eğitime tabi tutuluyor. İlk modül 2, ikinci modül 4, üçüncü eğitim modül ise 6 ay sürüyor.

İlk taramadan en az 18 ay sonra ilk iki ayak sonunda belirlenen öğrencilerin yüzde onu kapsamlı bir test sürecinden geçiriliyor.

Dördüncü aşamada öğrenciler, spor branşı seçimlerine yönlendirilirken, bu eğitimlerin 2 ile 4 yıl arasında sürmesi planlanıyor.

Beşinci ve son aşamada ise ileri düzeyde spor eğitimleri verilen yaklaşık 4 bin öğrenci Türkiye’nin sporcu havuzundaki yerini alacak.

- Proje rakamladı

1 milyon 226 bin 503: İlk iki etap öğrenci taramasında ulaşılan rakam

14 bin 578: Proje kapsamında ulaşılan ilkokul sayısı

4 bin: Her sene yapılan taramalar sonunda Türkiye sporcu havuzuna aktarılması beklenen öğrenci sayısı

2 bin 943: Projede yer alan personel sayısı

1 bin 350: Projede yer alan öğretmen sayısı

945: Projede yer alan antrenör sayısı

3 bin 551: Projeye dahil olan engelli öğrenci sayısı

135: Türkiye genelinde projeyi yürüten ölçüm ekibi sayısı

83: Türkiye’de eğitim gören 83 ülke vatandaşı 40 bin 843 öğrenci Sportif Yetenek Taramasına katıldı. Bu öğrencilerden 816’sı Temel Hareket ve Sportif Beceriler Eğitimine davet edildi.

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