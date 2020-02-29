Bir modemden çok daha fazlası

Omni DSL tüm ölçekteki ev ve işletmeler için uygun fiyatlı Wi-Fi mesh sistemleri oluşturulmasına imkan tanıyor. Ayrıca tek bir yerden kolayca ağınızı yönetmenizi ve bu sayede de kesintisiz bir internet bağlantısı sağlayabiliyor. Ürünü rakiplerinden ayıran en temel özellik hem VDSL hem de ADSL modem olarak çalışması.
Bununla birlikte Omni DSL de 2 adet 5 dBi gücünde yönlenebilir harici antenler bulunuyor. Bu antenler kablosuz ağ durumunu ciddi şekilde güçlendiriyor. Fakat esas fark yaratan özellik ise anakartına entegre zayıf mobil sinyallerin cihaza güçlendirilerek alınmasını sağlayan 2 adet de kablosuz güçlendiricinin de bulunması.
İnternetinizi yedekleyin
Bu ürün birden fazla internet istenirse aynı anda farklı cihazlarda kullanılmak için sonlandırılabilir, istenirse de yedeklilik için kullanılabiliyor. Örneğin, DSL hattınıza ek olarak Fiber internetinizi ethernet portu ile berbaer çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca akıllı telefonunuzun hotspot özelliğini kullanarak mobil cihazınızdaki internet planınızı Omni DSL üzerinden alabiliyorsunuz. USB portuna da USB dongle takarak internetinizi 3G/4G dongle ile almanız da mümkün.
Ekle Çıkar Bileşenler
KeeneticOS bulut temelli mimarisi ve sezgisel arayüzü sayesinde kullanıcılara kurulumdan yönetime kadar kolaylık sağlıyor. KeeneticOS üzerindeki arama özelliği sayesinde ihtiyacınız olan menüye kolaylıkla gidebilir, isterseniz tamamı Türkçe olan teknik makalelere erişebiliyorsunuz. Ayrıca cihazda sunulan ekle-çıkar bileşenlerlerle kullanıcıya üst düzey bir özgürlük sağlanıyor. Dilediğiniz bileşeni yükleyip, kullanmadığınızı çıkarmakta özgürsünüz.
Örneğin, VPN bağlantıları sağlamak isterseniz VPN bileşenini yazılımınıza ekleyerek özelliği aktif hale getirebiliyorsunuz.
Güvenlik En Üst Seviyede
Omni DSL yüksek güvenlikli bir cihaz. Portlarından kablosuz erişimine kadar tüm güvenlik önlemleri cihazda alınmış durumda. Keenetic Omni DSL’de sunulan ethernet portları aynı zamanda yönetilebilir portlar. VLAN etiketleri sayesinde herbir port farklı VLAN lara ayrılabiliyor.
Örneğin misafirleriniz için sunduğunuz ağ sadece internete erişebilirken, iç ağınızdaki istemci cihazlardan yalıtılmış oluyor. Benzer şekilde evinizde bulunan düşük güvenlikli IoT cihazlar istemci izolasyonu sayesinde daha güvenli hale getiriliyor.
Bundan da önemlisi ise en güncel kablosuz şifreleme teknolojisi olan WPA3 ve OWE desteklerine sahip olması. Bu sayede güvenliğine artık şüphe ile bakılan WPA2 yerine kablosuz ağınızı en güvenilir hale getirmiş oluyorsunuz.