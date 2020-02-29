Bir modemden çok daha fazlası

Omni DSL tüm ölçekteki ev ve işletmeler için uygun fiyatlı Wi-Fi mesh sistemleri oluşturulmasına imkan tanıyor. Ayrıca tek bir yerden kolayca ağınızı yönetmenizi ve bu sayede de kesintisiz bir internet bağlantısı sağlayabiliyor. Ürünü rakiplerinden ayıran en temel özellik hem VDSL hem de ADSL modem olarak çalışması.

Bununla birlikte Omni DSL de 2 adet 5 dBi gücünde yönlenebilir harici antenler bulunuyor. Bu antenler kablosuz ağ durumunu ciddi şekilde güçlendiriyor. Fakat esas fark yaratan özellik ise anakartına entegre zayıf mobil sinyallerin cihaza güçlendirilerek alınmasını sağlayan 2 adet de kablosuz güçlendiricinin de bulunması.

İnternetinizi yedekleyin



Bu ürün birden fazla internet istenirse aynı anda farklı cihazlarda kullanılmak için sonlandırılabilir, istenirse de yedeklilik için kullanılabiliyor. Örneğin, DSL hattınıza ek olarak Fiber internetinizi ethernet portu ile berbaer çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca akıllı telefonunuzun hotspot özelliğini kullanarak mobil cihazınızdaki internet planınızı Omni DSL üzerinden alabiliyorsunuz. USB portuna da USB dongle takarak internetinizi 3G/4G dongle ile almanız da mümkün.