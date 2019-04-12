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Bir müdürün dünü ve bugünü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

Basın mensuplarına anılarından bahseden Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, polis kolejinde okuduğu yıllarda ilk selamını bir bekçiye verdiğini söyledi.

Bir müdürün dünü ve bugünü

Basın mensuplarına anılarından bahseden Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, polis kolejinde okuduğu yıllarda ilk selamını bir bekçiye verdiğini söyledi. Dağdeviren’e, 36 yıl önce polis kolejine girdiği yıla ait fotoğrafı personeli tarafından hediye edildi.
Türk Polis Teşkilatı’nın 174’üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle basın mensupları İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret etti. Meslekteki eski fotoğrafları üzerine konuşan Dağdeviren, ilginç bir anısını basın mensuplarıyla paylaştı. 1983 yılına ait bir fotoğrafı anlatan Dağdeviren, "Bu fotoğraf benim için çok özeldir. Bu fotoğraf Anadolu’nun bağrından çıkan 14 yaşındaki bir gencin 36 yıl önceki görünümüdür. Bu fotoğraf Ankara Polis Koleji’ne ilk adım attığım 1983 yılına ait bir fotoğrafımdır. O tarihlerde polis koleji giriş sınavıyla alakalı bir broşür gördüm ve bir polis karakoluna giderek giriş formlarını almak istedim. Fakat oradaki görevli beni muhtemelen küçük olduğumu düşünerek belgeyi vermedi ve beni dışarı çıkarttı. Üzgün bir şekilde oradan ayrıldıktan sonra, bir köşede hüzünlü bir şekilde dururken, bir kişi yanıma geldi ve neden üzgün olduğumu sordu. Ben de durumu kendisine anlattıktan sonra beni zamanın bir devlet yetkilisinin yanına götürdü. Durumu dinleyen (muhtemelen o dönemin valisi) yetkilinin talimatı doğrultusunda belgelerimi aldım ve yapılan müracaatın ardından sınavı verdim ve koleje girmeye hak kazandım. Ankara Polis Koleji’ne girdikten sonra üniformalarımızı giydik. Sokakta her gördüğümüz üniformalı şahsa selam vermeye başladık. Hatta bir karakola gittiğimde ilk selamımı bir bekçiye vermiştim. Allah bize devletimize milletimize haktan, hukuktan şaşmadan hizmet etmeyi nasip etti. İşte bu anlamda 1983 yılında Ankara Polis Koleji’ne ilk adımımı attığım anı temsil eden bu fotoğrafı 36 yıl sonra çalışma arkadaşlarım bana sununca çok mutlu oldum" dedi.

Bir müdürün dünü ve bugünü

Bir müdürün dünü ve bugünü

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