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"Bir Müslüman'ı cezalandır günü" mektubunu yazan kişiye hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 22:41 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayımladığı imzasız açık mektupla halkı, Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine teşvik eden kişiye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

LONDRA (AA) - İngiltere'de yayımladığı "Bir Müslüman'ı cezalandır günü" başlıklı imzasız açık mektupla halkı Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine teşvik eden David Parnham, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl martta yayımladığı "Bir Müslüman'ı cezalandır günü" başlıklı imzasız mektupla halkı Müslümanlara saldırmaya çağıran ve geçen yıl kasımda tutuklanan 36 yaşındaki Parnham, 14 ayrı suçtan yargılandığı davada mahkum edildi.

Aralarında Kraliçe 2. Elizabeth'in de yer aldığı üst düzey bazı isimlere de içinde beyaz toz bulunan paketler yollayan Parnham, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Parnham, sağlık durumu düzelene kadar cezasını hastanede çekecek.

İngiltere'de nefret suçlarını izleyen kamu kuruluşu Tell Mama'nın 2018 raporunda "Bir Müslüman'ı Cezalandır Günü" mektubunun ardından Müslümanlara karşı 37 nefret suçunun kayıtlara geçtiği belirtilmişti.

"Whatsapp" gibi mobil ağlar aracılığıyla yayılan mektupta, Müslümanlara sözlü ve fiziksel saldırılarda bulunulması, kadınların başörtülerinin çıkarılması, yüzlerine asit atılması, silahla, bıçakla, arabayla ezilerek ya da başka yollarla katledilmeleri, camilerin ve ibadethanelerin yakılması veya bombalanması öneriliyordu.

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"Bir Müslümanı Cezalandır Günü" David Parnham ingiltere

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