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Bir Nokia modeli daha Android Pie’a yükseltildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.12.2018 10:35 | Son Güncelleme

HMD Global bir Nokia modelini daha Android Pie’a güncelledi. Şirketin orta segmentteki uygun fiyatlı modeli Nokia 5.1 Plus da son Android sürümüne yükseltildi.

Bir Nokia modeli daha Android Pie’a yükseltildi

2016 yılında Nokia markasını bünyesine kadar HMD Global, o zamandan bu yana çok doğru işler yapıyor. Hayli kısa bir süre içerisinde global pazarda en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren 10 şirketten biri olan Finli üretici, satış öncesinde olduğu gibi satış sonrası desteğiyle de kullanıcıların takdirini kazanmış durumda.

Nokia markasının gücünü oldukça verimli bir şekilde kullanan HMD Global, uygun fiyatlı orta segment modelleriyle geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Direkt olarak amiral gemisi modellerine yönelmek yerine bunları ikinci plana atan Finli üretici, agresif fiyat politikası sayesinde gelişmekte olan ülkelerde iyi bir satış grafiği yakaladı.

Elbette HMD’nin yaptığı tek şey ucuz fiyatlardan akıllı telefon satmak değil. Keza Finli üretici yazılım desteği konusunda da oldukça çalışkan bir ekibe sahip. Şimdiye kadar pek çok modelini Android Pie’a güncelleyen Finli ekip, bu cihazlara bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada Nokia 5.1 Plus için de Android Pie güncellemesinin yayınlandığı belirtildi. Elbette güncelleme ilk başta sınırlı bir bölgede kullanıma sunuldu. Muhtemelen Nokia 5.1 Plus için Android Pie güncellemesi önümüzdeki günlerde global olarak da kullanıma sunulacaktır.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Henüz Nokia 5.1 Plus ülkemizde resmi olarak satışa sunulmuş değil.

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Anahtar Kelimeler:
Nokia akıllı telefon android

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