HABER

"Bir oğlum daha olsaydı da onu düşünmeden askere gönderirdim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 13:09 | Son Güncelleme

Denizli'de protokol üyeleri, şehitlikleri ziyaret etti, huzurevindeki yaşlıların bayramını kutladı - Şehit annesi Keziban Özmen: - "Bu vatan bizim. Askerimiz de olmasa bizi kim koruyacak. Bir oğlum daha olsaydı da onu düşünmeden askere gönderirdim"

DENİZLİ (AA) - Denizli'de protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikleri ziyaret etti, huzurevindeki yaşlıların bayramını kutladı.

Denizli Valisi Hasan Karahan ve diğer protokol üyeleri, Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mezarlara karanfiller bırakan katılımcılar, şehit yakınlarıyla bayramlaştı.

Şehit oğlu için dua eden 87 yaşındaki Keziban Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1992 yılında Şırnak'ta şehit olan oğlu İsa Özmen'in mezarını, her arife günü ziyaret ettiğini söyledi.

Tek oğlunu vatana armağan ettiğini anlatan Özmen, "Allah'ım öyle takdir etmiş. Bir tek oğlum vardı ve o da şehit oldu. Oğlum kimsenin kalbini kırmazdı, kimsenin hatırını kırmadan gitti. Herkesin çocuklarını seve seve askere göndermesi lazım. Bu vatan bizim. Askerimiz de olmasa bizi kim koruyacak. Bir oğlum daha olsaydı da onu düşünmeden askere gönderirdim." dedi.

Şehit olan dayısının mezarına karanfil bırakan 4 yaşındaki Zeynep Ada Sümer de "Ben 'melek' dayımı çok özledim. Onu rüyamda görüyorum. Benimle konuşuyor. Dayımı çok seviyorum ve çok özlüyorum." diye konuştu.

Fatma Sümer de her bayram öncesi ağabeyinin mezarına ziyarete geldiklerini anlatarak, "Kızımla birlikte geliyoruz. Buraya gelince kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Kızım çok istiyor. Bana sürekli 'Melek dayımı görmek istiyorum' diye söylüyor." şeklinde konuştu.

Protokol üyeleri daha sonra Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlıların bayramını tebrik etti. 11'inci Komando Tugay Komutanlığında vatani görevlerini yapan askerler de huzurevinde bayramlaşma törenine katılıp yaşlıların ellerini öperek, bayramlarını kutladı.

Programa AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Polisten kaçan araç Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çarpıyordu; O anlar kameradaPolisten kaçan araç Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çarpıyordu; O anlar kamerada
Antalya'da şehitlik ve mezarlıklarda bayram yoğunluğuAntalya'da şehitlik ve mezarlıklarda bayram yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karanfil mezarlık şehit şehitlik ziyaret

En Çok Okunan Haberler

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara’da patlamamış tank mühimmatı bulundu

Ankara’da patlamamış tank mühimmatı bulundu

Terör örgütü PKK'nın "şifreli haberleşme tablosu" iddianamede

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İzmir'de baraj havzasında kalan iki mahalle taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Sahte dolar, sahte altın malzemesi... Hepsi evden çıktı

Hepsi bir evden çıktı!

Bayram namazı İzmir 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İzmir için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı İstanbul 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İstanbul için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.