HABER

"Bir Okurgezer’in Not Defteri" raflarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 10:44 | Son Güncelleme

Füsun Elioğlu’nun Bir Okurgezer’in Not Defteri adlı kitabı raflardaki yerini aldı.Füsun Elioğlu’nun Bir Okurgezer’in Not Defteri adlı kitabı Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Füsun Elioğlu’nun Bir Okurgezer’in Not Defteri adlı kitabı raflardaki yerini aldı.
Füsun Elioğlu’nun Bir Okurgezer’in Not Defteri adlı kitabı Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kırmızı Kedi Yayınevi’nin "özel" dizilerinden Şehirlerarası kategorisinde yer alan kitapta okurgezer Füsun Elioğlu; İngiltere’den Rusya’ya, Portekiz’den İtalya’ya vaktiyle yaptığı gezilerinde aldığı notları bir araya getiriyor. Üstelik tüm o listelere inat, bir tavsiyeler listesi yapmak yerine bir ‘yaşam’ paylaşımında bulunuyor. Kitabın sürprizi ise yazarın kendi fırçasından resimler.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
(Özel) 5 kafadar tertibin 22 yıl sonraki heyecanı(Özel) 5 kafadar tertibin 22 yıl sonraki heyecanı
İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdiİstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi

İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi

Bu ev 360 derece dönüyor!

Bu ev 360 derece dönüyor!

Bakanlıktan Pençe Harekâtı açıklaması: Hedefler vuruldu

Bakanlıktan uyurdu: Hedefler vuruldu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Günlük burç yorumları 10 Haziran Pazartesi - Ay, Başak burcunda ilerliyor!

Ay, Başak burcunda ilerliyor!

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin kim olduğu ortaya çıktı

O teröristin kim olduğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.