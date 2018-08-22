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"Bir olduktan sonra Türk'ün karşısında duracak güç yoktur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 16:59 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "Ülkemiz gerek terör gerekse ekonomik saldırılarla kıskaca alınmak isteniyor. Bu vaziyette bize düşen Hacı Bektaş-ı Veli'nin de öğüt ettiği gibi bir olmak, iri olmak ve diri olmaktır. Bir olduktan sonra Türk'ün karşısında duracak güç yoktur"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, ülkenin terör ve ekonomik saldırılarla kıskaca alınmak istendiğini belirterek, "Bu vaziyette bize düşen Hacı Bektaş-ı Veli'nin de öğüt ettiği gibi bir olmak, iri olmak ve diri olmaktır. Bir olduktan sonra Türk'ün karşısında duracak güç yoktur." dedi.

Usta, Havza ve Bafra ilçelerindeki bayramlaşma programlarına katıldı.

Bafra ilçesinde partililerle buluşan Usta, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve paylaşmaya vesile olduğunu söyledi.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine dikkati çeken Usta, "Bu dönemde her günü birlik ve beraberlik içinde geçirmek ve millet olarak tek vücut olmak gereklidir. Ülkemiz gerek terör gerekse ekonomik saldırılarla kıskaca alınmak isteniyor. Bu vaziyette bize düşen Hacı Bektaş-ı Veli'nin de öğüt ettiği gibi bir olmak, iri olmak ve diri olmaktır. Bir olduktan sonra Türk'ün karşısında duracak güç yoktur." ifadelerini kullandı.

Havza ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde de vatandaşlarla bir araya gelen Usta, gurbetteki Havzalı birlikteliğinin önemli olduğunu belirterek, "Bugün düzenlenen bu programdaki birliktelik havasının devamı en büyük temennimiz. Bir Ilıcalı olarak mahallemizdeki birliktelik ve beraberlikten ötürü onur duydum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
MHP MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta Samsun

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