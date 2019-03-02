HABER

Bir ölüm, 5 hayat

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2019 14:43 | Son Güncelleme

Bursa’da tedavi gördüğü özel hastanede beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden 44 yaşındaki Ayhan Turan’ın bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu.2 çocuk babası 44 yaşındaki Ayhan Turan’a beyin kanaması teşhisi konularak Nöroşirurji Uzmanı Op.

Bir ölüm, 5 hayat

Bursa’da tedavi gördüğü özel hastanede beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden 44 yaşındaki Ayhan Turan’ın bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu.
2 çocuk babası 44 yaşındaki Ayhan Turan’a beyin kanaması teşhisi konularak Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Faruk Abaş tarafından operasyon yapıldı. Ancak, 4 gün yoğun bakımda takip edilen Turan’ın beyin ölümü gerçekleşti. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Elif Canan Tokuç Tanır, Mesul Müdür Yardımcısı ve Organ Bağışı Komite Koordinatörü Dr. Ömer Faruk Mete ve Organ Bağışı Komite yetkilileri Ayhan Turan’ın ailesi ile görüşerek organ bağışı hakkında bilgilendirme yaptı. Ailenin rızası alınarak organ bağışı gerçekleştirildi. Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi yetkilileri ile temasa geçilerek donör organizasyonu başlatıldı. Ayhan Turan’ın organları 5 kişiye umut oldu. Sağ böbreği 51 yaşındaki erkek hastaya, Sol böbreği 36 yaşındaki erkek hastaya, karaciğeri 71 yaşındaki bir erkek hastaya, korneaları 35 ve 45 yaşlarındaki iki erkek hastaya nakledildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Çanakkale'de özel çocukların diş bakımı yapıldıÇanakkale'de özel çocukların diş bakımı yapıldı
Gripte Mart alarmıGripte Mart alarmı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.