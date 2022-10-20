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Bir ölüme çaresi yok! Kanserle mücadele eder, karaciğeri güçlendirir, saç dökülmesini önler, şişkinliği giderir...

20.10.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çörek otu ile yapılmış çalışmaları incelediğimizde ortaya çıkan tek bir gerçek var ki; İnsan sağlığı üzerine neredeyse her konuda sağlığa faydası var. Çörek otunun faydaları geçmişten günümüze bilinen bir gerçek. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar çörek otunun etkileyici birçok sağlık faydası olduğunu ortaya çıkardı. Kanserle mücadele eder, karaciğer güçlendirir, saç dökülmesini önler, şişkinliği giderir...

Bir ölüme çaresi yok! Kanserle mücadele eder, karaciğeri güçlendirir, saç dökülmesini önler, şişkinliği giderir...

Son yıllarda yağ ve toz haline getirilerek de kullanılan çörek otu artık sadece börek, poğaça gibi yiyecekleri süslemek için tercih edilmiyor. Türk mutfağında baharat olarak yine çorbaları, salataları ve mezeleri lezzetlendirmek için kullanılır. Çörek otu yağının ise kızartmalar için kullanılması önerilmez.

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Yemeğinizi yaptıktan sonra ilave edebilirsiniz. Çörek otunun 1 çay kaşığı kadar tüketilmesi önerilir. Çörek otu yağını da yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz. Diyetisyen Pınar Demirkaya konu hakkında bilgiler verdi.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI

Çörek otunun başlıca faydaları şöyledir;

Kanserle mücadele eder.

Karaciğerin detoksifikasyonuna katkı sağlar ve böylelikle karaciğer fonksiyonlarını güçlendirir.

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İştahı ve kan şekerini dengeleyerek; Ayrıca metabolizma üzerinde sahip olduğu daha pek çok etki nedeniyle kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcıdır.

Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber saç dökülmesi ile mücadelede oldukça etkilidir.

Deri hücreleri ve pigmentlerin metabolizmasına katkı sağlayarak sağlıklı deri oluşumunu destekler ve başta egzama olmak üzere pek çok deri bozuklukları ile savaşır.

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Diyabet hastalarının her gün çörek otu taneleri ya da çörek otu yağı tüketmeleri kan şekerleri düzeylerinde denge sağlayabilir.

Ülsere sebep olabilen helikobakter pilori enfeksiyonunda yine çörek otu tozu tüketmek faydalı olabilir.

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Sağlıklı kişilerin kan basıncı seviyesini düşürebildiği söylenen çörek otunun yüksek tansiyon için etkili olduğu beklemek doğru değildir.

Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir.


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