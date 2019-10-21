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Bir operasyonda jandarmadan: 299 göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 12:47 | Son Güncelleme

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 ilçede toplamda 299 yabancı uyruklu göçmeni ve bu göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen 7 şüpheliyi yakaladı.İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; Çeşme, Selçuk, Menderes, Dikili ve Karaburun ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanan göçmenlere yönelik operasyon yaptı.

Bir operasyonda jandarmadan: 299 göçmen yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 ilçede toplamda 299 yabancı uyruklu göçmeni ve bu göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen 7 şüpheliyi yakaladı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; Çeşme, Selçuk, Menderes, Dikili ve Karaburun ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanan göçmenlere yönelik operasyon yaptı. Toplamda 5 ilçede yapılan operasyonda, ölüme yolculuk yapan göçmenlerin kaçışı son anda engellendi.
Jandarmanın baskında; 167 Afganistan, 57 Suriye, 34 Kongo, 12 Filistin, 12 İran, 5 Irak, 6 Somali, 4 Orta Afrika ve birer Gana ve Liberya vatandaşı olmak üzere toplam 299 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Öte yandan operasyonda, göçmenleri yurt dışına kaçıracağı iddia edilen M.E., İ.G., G.E., M.Ö., A.Y., H.H.M. ve F.M. isimli 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ölüm yolculuğuna çıkmak üzereyken jandarma ekiplerince kurtarılan göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Organizatör oldukları iddia edilen 7 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Bir operasyonda jandarmadan: 299 göçmen yakalandı

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