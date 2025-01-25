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  4. Bir otelde daha yangın ihbarı! Korkutan haber bu kez Uludağ'dan geldi: Kartalkaya faciası paniği katladı

Bir otelde daha yangın ihbarı! Korkutan haber bu kez Uludağ'dan geldi: Kartalkaya faciası paniği katladı

25.01.2025 18:39
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Kartalkaya'daki otel yangını faciasının yüreklerde bıraktığı yangın sürerken Uludağ'da da bir otelden yangı ihbarı geldi. Yine yoğunluk yaşanan bir otelde yangın ihbarı gelmesi paniği artırdı. İtfaiye anında müdahale etti. Otelden gelen karelerde panikleyen vatandaşların kendilerini dışarı attığı görüldü.

Bir otelde daha yangın ihbarı! Korkutan haber bu kez Uludağ'dan geldi: Kartalkaya faciası paniği katladı

Bolu'nun Kartalkaya ilçesindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın 78 kişinin yaşamına mal oldu ve Türkiye'nin yüreği yaktı. Hafta boyunca otel yangını konuşulurken Uludağ'daki bir otelde de yangın ihbarı verilmesi korkuttu. Otelin bacasından çıkan duman odaya sirayet etti.

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BACADAN ÇIKTI, ODAYA YAYILDI

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'ın oteller bölgesinde yoğunluk yaşanırken, bir otelin baca dumanından çıkan dumanlar iddiaya göre, oteldeki odanın içine sirayet etti.

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KARTALKAYA'DAKİ FACİA PANİĞİ KATLADI

Geçtiğimiz günlerde yaşanan otel faciasının hafızalara kazınması sebebiyle panikleyen vatandaşlar 112 ekiplerine bilgi verdi.

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SORUŞTURMA AÇILDI

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle olay yatıştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın otel duman
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