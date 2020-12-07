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Bir otobüs dolusu yabancı uyruklu kaçak yakalandı

07.12.2020 16:03 | Son Güncelleme:
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Bir otobüs dolusu yabancı uyruklu kaçak yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada, sahte kimlik ve yol izin belgeleri ile yolculuk eden 26 yabacı uyruklu kaçak yakalandı.Önceki gece saat 21.30 sıralarında Ankara yol uygulama noktasında sürücülüğünü R.O.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada, sahte kimlik ve yol izin belgeleri ile yolculuk eden 26 yabacı uyruklu kaçak yakalandı.
Önceki gece saat 21.30 sıralarında Ankara yol uygulama noktasında sürücülüğünü R.O. isimli şahsın yaptığı otobüs görevlilerce durduruldu. Araç içinde yolcu olarak bulunan 26 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. 20 şahsın sahte kimlik ve yol izin belgelerinin olduğu, diğer 6 şahsın ise herhangi bir belgelerinin olmadığı tespit edildi. Araç şoförü hakkında Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından işlem başlatılarak gözaltına alınırken, diğer yabancı uyruklu şahısların ifadeleri alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili adli ve idari işlemleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü sürdürüyor.
Ayrıca, trafik açısından usulsüz yolcu taşımaktan bin 83 TL, takograf bulundurmamaktan 598 TL, aynı maddeye istinaden ruhsat sahibine 598 TL, ehliyeti yanında bulundurmamaktan 288 TL olmak üzere toplamda 2 bin 567 TL ve sokağa çıkma kısıtlamalarına aykırı davranmaktan idari cezai işlem uygulandı.

Bir otobüs dolusu yabancı uyruklu kaçak yakalandı

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