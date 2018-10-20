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Bir oturuşta 302 çöp şiş yedi, 10 bin TL ödül aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, bir restoranın düzenlediği 'çöp şiş yeme' rekor denemesine katılan İzzet Çayırtarla, 42 dakikada 302 adet çöp şiş yiyerek, iş yerinin rekorunu kırdı.

Bir oturuşta 302 çöp şiş yedi, 10 bin TL ödül aldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, bir restoranın düzenlediği 'çöp şiş yeme' rekor denemesine katılan İzzet Çayırtarla, 42 dakikada 302 adet çöp şiş yiyerek, iş yerinin rekorunu kırdı. Rekor denemesi için İstanbul'dan gelen Çayırtarla 10 bin TL ödülün sahibi oldu.
Antalya'da bir restoranın periyodik olarak düzenlediği yarışma öncesi restoranın sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda, müşterilerin daha önceki çöp şiş yeme rekor denemeleri aktarılıyor. Videolarda insanların bir oturuşta yüzlerce çöp şiş yedikleri görülürken son yapılan yarışma paylaşımında, İstanbul'dan Antalya'ya gelerek yarışmaya katılan İzzet Çayırtarla'nın, 42 dakikada tam 302 adet çöp şiş yiyerek rekora imza attığı görülüyor. Bugün kırılan rekorun sahibi İzzet Çayırtarla, şişlerin yanında 4 litre su, yarım litre şalgam suyu içerken, bir tabak da salata yedi. İşletmenin rekorunu kıran İzzet Çayırtarla, 10 bin TL ödülün sahibi oldu.

FOTOĞRAFLI

Bir oturuşta 302 çöp şiş yedi, 10 bin TL ödül aldıBir oturuşta 302 çöp şiş yedi, 10 bin TL ödül aldıBir oturuşta 302 çöp şiş yedi, 10 bin TL ödül aldıBir oturuşta 302 çöp şiş yedi, 10 bin TL ödül aldı

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