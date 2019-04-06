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"Bir oy bir oydur, kutsaldır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 23:00 | Son Güncelleme

Bartın'da belediye başkanlığı yarışını önde bitiren Cemal Akın: - "Yapılan sayım sonucuna göre belediye başkanlığımız tescillenmiştir" - AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç: - "Bugün yapılan sayımda da lehimize 1 oy çıktı. Bir oy bir oydur, kutsaldır"

Bartın'da, AK Parti'nin itirazı sonrası oyların 5 sandıkta yeniden sayımı sonucu seçimi önde tamamlayan MHP adayı Cemal Akın, sayım sonucu belediye başkanlığının tescillendiğini belirtti.

AK Parti'nin itirazı sonrası oyların yeniden sayımı sonucu, AK Parti'nin adayıyla arasındaki farkın 147'ye gerilemesiyle ilgili açıklama yapan Akın, 6 gündür devam eden sürecin sonuna geldiklerini ve yapılan sayımda geçersiz oylarla ilgili, sonucu değiştirecek herhangi bir durum yaşanmadığını belirtti.

Akın, "Sadece 1 oy hatalı girilmiş. Yapılan sayım sonucuna göre belediye başkanlığımız tescillenmiştir. İstedikleri yere başvurabilirler ama sandıkta hiçbir şey değişmez. Sonuçta orada sandık başındaki arkadaşlarımız asla hata yapmaz. Onlarla ilgili bir şey söylemek, onları yalancılıkla suçlamaktır. Onlara bir görev verilmiştir ve onlar da görevlerine yerine getirmişlerdir." dedi.

MHP Belediye Başkan Adayı Cemal Akın ile birlikte açıklama yapan AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise İlçe Seçim Kuruluna yaptıkları itiraz sonrası 75 oyun geçerli hale geldiğini, İl Seçim Kuruluna yaptıkları itiraz sonrası da lehlerine 1 oyun çıktığını ifade etti.

"Bir oy bir oydur, kutsaldır, seçmenin iradesidir" diyen Tunç, gelinen noktada sandıkların tamamının açılması ile ilgili taleplerinin devam ettiğini, yarın Yüksek Seçim Kurulu’na tüm sandıkların sayılması için itiraz edeceklerini aktardı.

- Süreç

Bartın'daki ilk sayımda mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy almış, aradaki 169 oyluk fark, AK Parti ve MHP'nin itirazları sonrası geçersiz oyların sayımı sonucu 148'e düşmüştü. İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazla 5 sandıkta tekrar sayım yapılması sonucu MHP adayı 14 bin 44, AK Parti adayı 13 bin 897 oy almış fark 147'ye inmişti.

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