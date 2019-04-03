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Bir oy farkla ilçenin ilk kadın muhtarı oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan Nimet Yollu, bir oy farkla ilçenin ilk ve tek kadın muhtarı oldu.

İlçeye bağlı Esentepe köyünde muhtarlık seçimini kazanan Yollu, Kaman'ın tek kadın muhtarı olarak başarı elde etti.

İlçede ilk ve tek kadın muhtar oldu

Köyünü 5 yıl boyunca yönetecek bir çocuk annesi muhtar Nimet Yollu, seçimlerden galip ayrıldığı için mutlu olduğunu, ilçede ilk ve tek kadın muhtar olarak seçildiğini söyledi.
74 kişinin oy kullandığı sandıkta rakiplerinin 22 ve 23 oy kendisinin ise 24 oy aldığını belirten Yollu, şöyle konuştu:
"Köyüme hizmet etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. 2 yıl önce akrabalarım 'Sen neden aday olmuyorsun? Başarılı bir kadınsın. Sıfırdan gelip hayatını kurdun, köyün sorunlarını biliyorsun, bir kadın başarılı olabilir.' dediler. Onları dinleyip aday oldum.
Amacım köyümde kadın dayanışmasını ortaya çıkarmaktı. Ancak köyümde yaşayan kadınlardan beklediğim desteği göremedim. Genelde tepkiyle karşılaştım. 'Kadından muhtar olmaz.' dediler. Ben de onlara 'Bu ülkede kadın başbakan, kadın hakim, kadın öğretmen, kadın doktor var ama niye kadın muhtar seçilmesine karşı çıkıyorsunuz?' dedim. En büyük desteği ailem verdi. Beni muhtar seçen köyümün halkına teşekkür ederim. Hayırlı olsun."
Gururlu olduğunu dile getiren Nimet Yollu, "Amacıma ulaştım. Kadın eli değen iş güzel olur. Kadın isterse başarır. Bundan sonra da ilçede yaşayan kadınların seçimlere girmesini umut ediyorum. Ben bir başlangıç oldum." dedi.
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir kadın muhtar

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