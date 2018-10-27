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"Bir oy fazla almanın peşinde olmamız lazım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Bu seçimde tek tek kapıları çalacağız. 'Haydi dostum, arkadaşım. Bu AK Parti'nin meselesi değil, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil, bu memleket meselesidir. Yarınlarınızın meselesidir, çocuklarınızın geleceğinin meselesidir' deyip bir oy fazla almanın peşinde olmamız lazım"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerel seçimlere ilişkin, "Bu seçimde tek tek kapıları çalacağız. 'Haydi dostum, arkadaşım. Bu AK Parti'nin meselesi değil, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil, bu memleket meselesidir. Yarınlarınızın meselesidir, çocuklarınızın geleceğinin meselesidir' deyip bir oy fazla almanın peşinde olmamız lazım." dedi.

Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Pakdemirli ve Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanlığına gitti.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, teknik bir kabinenin teknik bir bakanı olduğunu, teşkilatın da her kademesinde çalıştığını belirterek, yakın bir zamanda yerel seçimlerin yapılacağını, tek tek kapıların çalınması gerektiğini ifade etti.

Pakdemirli, "Bana göre AK Parti bir erkek hareketinden çok kadın hareketidir. Kadınların sayesinde ve onların omuzunda buraya gelmiştir. Kadınlar sayesinde 16 yıldır AK Parti, iktidardadır. Gençlerimizi de unutmamız lazım. Ama ben ağırlıkla kadınlarımızın çok büyük katkısı olduğunu görüyorum ve biliyorum. Bu seçimde tek tek kapıları çalacağız. 'Haydi dostum, arkadaşım. Bu AK Parti'nin meselesi değil, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil, bu memleket meselesidir. Yarınlarınızın meselesidir, çocuklarınızın geleceğinin meselesidir' deyip bir oy fazla almanın peşinde olmamız lazım." diye konuştu.

Çok önemli bir seçime gidildiğine işaret eden Pakdemirli, "En iyi şekilde vatandaşa, millete hizmet götürmenin yolunu bulacağız. 16 yıldır bu millet sizlerin de sayesinde hep yanımızda oldu, yanımızda durdu, bundan sonra da inşallah duracak. O yüzden milletin, vatandaşın işini göreceğiz." dedi.

Pakdemirli, 81 ili dolaşma gibi bir hedef koyduğunu, tarım ve ormanın bir araya geldiğini, şimdi yavaş yavaş merkezdeki yetkileri de taşraya devrederek, hızlı bir şekilde havza bazında yönetime geçeceklerini anlattı.

Yerinde çözülebilecek çok fazla şeyin bulunduğunu yaptığı gezilerde gördüğünü, illere tüm bürokratlarıyla tam tekmil, emre amade hazır bir şekilde gittiklerini vurgulayan Pakdemirli, "AK Parti bugüne kadar doğruları yapmakla ünlenen, doğruları yaptığı için de vatandaşın desteğini alan bir parti." değerlendirmesinde bulundu.

- "Verilen tarım destekleri anlamında çok önemli bir seviyedeyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da tarımın kent için çok önemli olduğunu, Türkiye'de tarımla ilgilenen şehirler arasında Adana'nın yedinci sırayı aldığını kaydetti.

Tarımın başkenti olmaya aday olduklarını belirten Sarıeroğlu, "Verilen tarım destekleri anlamında çok önemli bir seviyedeyiz. Bunlarla ilgili olarak önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni çalışmalarla ilimizin tarım konusunda Türkiye'nin başkenti olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Balıkçılık ve su ürünleri anlamında Adana'ya çok ciddi ticari kazanç sağlayacağına inandıkları çok önemli projelerin bulunduğunu kaydeden Sarıeroğlu, Bakan Pakdemirli'ye bunlarla ilgili süreçlerin hızlandırılması konusunda teşekkür etti.

Sarıeroğlu, projelerin tamamlanmasıyla hem tarımdan elde edilen gelir ve alınan pay hem de istihdam anlamında çok ciddi ivme kazanacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu

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