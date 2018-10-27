Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerel seçimlere ilişkin, "Bu seçimde tek tek kapıları çalacağız. 'Haydi dostum, arkadaşım. Bu AK Parti'nin meselesi değil, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil, bu memleket meselesidir. Yarınlarınızın meselesidir, çocuklarınızın geleceğinin meselesidir' deyip bir oy fazla almanın peşinde olmamız lazım." dedi.

Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Pakdemirli ve Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanlığına gitti.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, teknik bir kabinenin teknik bir bakanı olduğunu, teşkilatın da her kademesinde çalıştığını belirterek, yakın bir zamanda yerel seçimlerin yapılacağını, tek tek kapıların çalınması gerektiğini ifade etti.

Pakdemirli, "Bana göre AK Parti bir erkek hareketinden çok kadın hareketidir. Kadınların sayesinde ve onların omuzunda buraya gelmiştir. Kadınlar sayesinde 16 yıldır AK Parti, iktidardadır. Gençlerimizi de unutmamız lazım. Ama ben ağırlıkla kadınlarımızın çok büyük katkısı olduğunu görüyorum ve biliyorum. Bu seçimde tek tek kapıları çalacağız. 'Haydi dostum, arkadaşım. Bu AK Parti'nin meselesi değil, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil, bu memleket meselesidir. Yarınlarınızın meselesidir, çocuklarınızın geleceğinin meselesidir' deyip bir oy fazla almanın peşinde olmamız lazım." diye konuştu.