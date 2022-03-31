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Bir parti daha kuruluyor! SESPARTİ'nin dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi

31.03.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski HDP milletvekili Ayhan Bilgen'in kuruculuğunu yaptığı, Türkiye'nin Sesi Partisi'nin (SESPARTİ) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na verildi. Eski HDP Milletvekili Müslüm Doğan yaptığı açıklamada "6 aylık bir çalışmamız sonunda Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kurulmasına karar verdik. Ülkemizin her yerinde partide görev almak isteyen insanlar sürekli temas halinde ve ortak akılla programı oluşturduk" diye konuştu.

Bir parti daha kuruluyor! SESPARTİ'nin dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi

Yeni bir parti daha geliyor. Eski HDP milletvekili Ayhan Bilgen'in kuruculuğunu yaptığı Türkiye'nin Sesi Partisi'nin (SESPARTİ) kuruluşu için resmi adım atıldı. Partinin kurulması için dilekçe İçişleri Bakanlığına verildi.

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SESPARTİ'nin kurucusu Ayhan Bilgen

"6 AYLIK ÇALIŞMANIN SONUCUNDA PARTİNİN KURULMASINA KARAR VERDİK"

SESPARTİ'nin kurucuları arasında yer alan eski HDP Milletvekili Müslüm Doğan ve beraberindekiler, sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesini verdi. Evrakı teslim etmeden önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Doğan, şunları ifade etti:

"Türkiye'de hakkın, hukukun, adaletin askıya alındığı, ülkemizdeki mevcut durum gereği muhalefetin siyaset üretemediği, politikalar üretemediği bir durum yaşıyoruz. Bu da yeni bir siyaset zeminine ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. 6 aylık bir çalışmamız sonunda Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kurulmasına karar verdik. Ülkemizin her yerinde partide görev almak isteyen insanlar sürekli temas halinde ve ortak akılla programı oluşturduk. Kurduğumuz parti yeni bir zeminde demokrasiyi aramak, geliştirmek, halkın taleplerini karşılamakla ilgili demokratik bir partidir. Hiçbir partinin ne karşısında yer alan bir siyasi tutumu ne de devamı niteliğinde bir partidir."

SESPARTİSİ

Kaynak: DHA

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