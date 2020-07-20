Bir parti daha kuruluyor! Yenilik Partisi kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığına verildi

Kuruluş için gerekli evraklar, kurucu üyeler tarafından bugün İçişleri Bakanlığına getirildi.

Kurucu üyelerden Nazım Özer, Bakanlığın önünde yaptığı açıklamada, partinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu belirten Özer, "Bu yeniliğe talibiz. Partimizin içinde gençlere ve bayanlara olabildiğince ağırlık vermeye çalışıyoruz." dedi.

Özer, kurulacak partinin Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ile bugün Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini belirterek, ardından Yılmaz'ın açıklamalarda bulunacağını kaydetti.

(AA)

