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Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse geceye minicik şortuyla katıldı! Takipçileri sessiz kalamadı

02.12.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GQ Türkiye Men Of The Year gecesine katılan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, mini şortuyla dikkat çekti. Şimdilerde Bir Peri Masalı'nda rol alan yıldızın cesur stiline takipçileri yorum yağdırdı.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse geceye minicik şortuyla katıldı! Takipçileri sessiz kalamadı

Başrollerini Alina Boz ve Taro Emir Tekin'in paylaştığı Bir Peri Masalı dizisinde 'Neslihan' karakterine hayat veren Hazal Filiz Küçükköse, GQ Türkiye Men Of The Year gecesinde tercih ettiği iddialı kombinle bakana bir daha baktırdı.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse geceye minicik şortuyla katıldı! Takipçileri sessiz kalamadı

Hazal Filiz Küçükköse'nin iddialı tarzına takipçileri sessiz kalamadı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Gerçekten iyi göründüğünü mü düşünüyorsun?'' ve '' O duruş ne?'' gibi yorumlarda bulundu.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse geceye minicik şortuyla katıldı! Takipçileri sessiz kalamadı

Bazı takipçileri ise ''Türkiye'nin en tarz kadını'' ve ''Her şeyiyle çok çekici'' söyleriyle Hazal Filiz Küçükköse'yi öve öve bitiremedi.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse geceye minicik şortuyla katıldı! Takipçileri sessiz kalamadı

Makyajsız fotoğrafı olay yaratan Hazal Filiz Küçükköse, sabaha kadar uyumadığı bir set gününde görüntülendiğini, bu nedenle yorgun olduğunu söyleyerek sitem etmişti.

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