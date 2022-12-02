Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse geceye minicik şortuyla katıldı! Takipçileri sessiz kalamadı

Başrollerini Alina Boz ve Taro Emir Tekin'in paylaştığı Bir Peri Masalı dizisinde 'Neslihan' karakterine hayat veren Hazal Filiz Küçükköse, GQ Türkiye Men Of The Year gecesinde tercih ettiği iddialı kombinle bakana bir daha baktırdı.

Hazal Filiz Küçükköse'nin iddialı tarzına takipçileri sessiz kalamadı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Gerçekten iyi göründüğünü mü düşünüyorsun?'' ve '' O duruş ne?'' gibi yorumlarda bulundu.

Bazı takipçileri ise ''Türkiye'nin en tarz kadını'' ve ''Her şeyiyle çok çekici'' söyleriyle Hazal Filiz Küçükköse'yi öve öve bitiremedi.

Makyajsız fotoğrafı olay yaratan Hazal Filiz Küçükköse, sabaha kadar uyumadığı bir set gününde görüntülendiğini, bu nedenle yorgun olduğunu söyleyerek sitem etmişti.

