Bir PlayStation 5 fiyatına iki Xbox almak mümkün olabilir!

Oyun konsolu sektörü altın dönemini yaşıyor desek sanırız ki yanlış ifade etmiş olmayız. Zira, PlayStation 5 ve Xbox Series X şu sıralar oldukça sık dile getiriliyor. Neredeyse tüm teknoloji siteleri bu iki oyun konsoluna gündemlerinde büyükçe bir yer ayırıyor. Fakat hiçbir site, hiçbir Sony veyahut hiçbir Xbox çalışanı konsolların fiyatına dair bir bilgi paylaşımı yapamıyor. Fakat bir site, Xbox Series X'in fiyatını paylaşmak konusunda ısrarcı. Üstelik söz konusu paylaşım uygun fiyatlı Lockhart kod adlı Xbox Series S'i de barındırmakta.

İŞTE SIZDIRILAN XBOX SERİES X FİYATI

NotebookCheck sitesinde yer alan bir habere göre, Xbox Series X 400 dolardan satışa sunulacak. Microsoft böylece PS5'i sadece donanımıyla değil, fiyatıyla da zorlayacak. Zira Amazon Fransa'da PlayStation 5 fiyatı, PS5'in dijital sürümü için 399 euro, diskli sürüm için ise 499 euro olarak listelenmişti. Bu da dolar bazından hesapladığımızda PlayStation 5 fiyatlarının sırasıyla yaklaşık 500 dolar ve 600 dolar olması demek. Yani Xbox Series X, PlayStation 5 Digital Edition'dan 100 dolar daha ucuz olabilir. Diskli sürüm PlayStation için ise fark 200 dolara kadar çıkabilir. Bu aradaki 200 dolarlık fark ise Xbox tarafında Xbox Series S ile değerlendirilecek gibi. Nasıl mı? Gelin anlatalım.