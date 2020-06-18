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Bir PlayStation 5 fiyatına iki Xbox almak mümkün olabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2020 16:43 | Son Güncelleme

Xbox Series X - PlayStation 5 rekabetinde denge fiyatlarla bozulabilir. Bir sitenin iddiasına göre Xbox Series X fiyatı PlayStation 5'ten uygun olacak. Söylentiler, bir PlayStation 5 fiyatına Xbox Series X ve Xbox Series X alınabileceğini gösteriyor. Peki sızdırılan Xbox Series X fiyatı ne?

Bir PlayStation 5 fiyatına iki Xbox almak mümkün olabilir!

Oyun konsolu sektörü altın dönemini yaşıyor desek sanırız ki yanlış ifade etmiş olmayız. Zira, PlayStation 5 ve Xbox Series X şu sıralar oldukça sık dile getiriliyor. Neredeyse tüm teknoloji siteleri bu iki oyun konsoluna gündemlerinde büyükçe bir yer ayırıyor. Fakat hiçbir site, hiçbir Sony veyahut hiçbir Xbox çalışanı konsolların fiyatına dair bir bilgi paylaşımı yapamıyor. Fakat bir site, Xbox Series X'in fiyatını paylaşmak konusunda ısrarcı. Üstelik söz konusu paylaşım uygun fiyatlı Lockhart kod adlı Xbox Series S'i de barındırmakta.

İŞTE SIZDIRILAN XBOX SERİES X FİYATI

NotebookCheck sitesinde yer alan bir habere göre, Xbox Series X 400 dolardan satışa sunulacak. Microsoft böylece PS5'i sadece donanımıyla değil, fiyatıyla da zorlayacak. Zira Amazon Fransa'da PlayStation 5 fiyatı, PS5'in dijital sürümü için 399 euro, diskli sürüm için ise 499 euro olarak listelenmişti. Bu da dolar bazından hesapladığımızda PlayStation 5 fiyatlarının sırasıyla yaklaşık 500 dolar ve 600 dolar olması demek. Yani Xbox Series X, PlayStation 5 Digital Edition'dan 100 dolar daha ucuz olabilir. Diskli sürüm PlayStation için ise fark 200 dolara kadar çıkabilir. Bu aradaki 200 dolarlık fark ise Xbox tarafında Xbox Series S ile değerlendirilecek gibi. Nasıl mı? Gelin anlatalım.

Xbox Series X açıklama

İKİ XBOX BİR PLAYSTATİON EDEBİLİR

Söylentiler, Microsoft'un Lockhart kod adına sahip Xbox Series S adında uygun fiyatlı bir oyun konsolu daha üreteceğini ifade ediyor. Bugünki iddialar ise uygun fiyatlı Xbox Series S'in fiyatının sadece 200 dolar olacağını gösteriyor. Yani ola ki fiyatlar doğruysa, bir PlayStation 5 fiyatına biri Xbox Series X diğeri ise Xbox Series S olmak üzere, iki adet Xbox oyun konsolu almak mümkün olabilir. Bu gerçekten oldukça enteresan bir durum. Ancak hepsi şimdilik söylentiden ibaret. Yani Microsoft'tan yapılmış herhangi bir açıklama henüz yok.

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