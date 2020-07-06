Bir PlayStation kaç saniyede üretiliyor? İşte inanılması zor cevabı

Sony PlayStation 5 için çalışmalarını sürdürüyor ancak bir yandan da PlayStation 4 üretimi tam gaz sürüyor. Bildiğiniz üzere PlayStation oyun konsolları, özellikle de ilk satışa çıktıklarını dönem çok yüksek bir talep ile karşılaşıyor. Bu talebe yetişmek için de işin içine hız katmak gerek. İşte Sony de Japonya'daki fabrikasında tam da bunu yapıyor; Bir PlayStation'ın üretimini saniyeler içerisinde gerçekleştiriyor.

BİR DAKİKADA İKİ PLAYSTATİON

Sony'nin Japonya'daki PlayStation fabrikasına bazı basın mensupları konuk oldu ve fabrikada tüm üretim aşamalarını gözlemleme şansı buldular. Onların aktardıklarına göre bu fabrikada sadece bir dakika içerisinde iki adet PlayStation 4 oyun konsolu üretilebiliyor. Yani bir PlayStation'ın sıfırdan satışa hazır hale gelmesi sadece 30 saniye sürüyor. Tabi bu inanılmaz süreleri yakalamak için Sony'nin çeşitli yardımcıları var.

İNSAN GÜCÜ ÇOK AZ

PlayStation fabrikasında Mitsubishi yapımı tam 32 adet robot bulunuyor. Bu robotlar ise sadece 4 işçi tarafından kontrol ediliyor. İşlerin yüzde 90'ını robotlar yaparken, insanlara ise ana kartı üretim hattına koymak ve 30 saniyede üretilen konsolları kutulamak kalıyor.

ROBOTLARA BÜYÜK İŞ DÜŞECEK

PlayStation 5'e olan talebin, PlayStation 4 serisine nazaran daha da yüksek olması bekleniyor. Bu durumda fabrikanın elini daha da hızlandırması gerekecek. Bu konuda robotlara büyük iş düşüyor.

