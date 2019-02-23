Bir Premier Lig futbolcusu gibi nasıl uyunur? Kaliteli uyku için 8 ipucu

Nick Littlehales, sekiz saat uykuya ihtiyacımız olduğu bilgisinin bir şehir efsanesi olduğunu söylüyor.

İşte, Littlehales'ten bir Premier Lig futbolcusu gibi uyuyabilmek için bazı ipuçları...

Littlehales'in uyku yönlendirmesi yaptığı takımlar arasında, Sir Alex Ferguson'lı Manchester United'ın efsanevi 1992 yılı kadrosu ile Sven-Göran Erikkson'un İngiltere Milli Takımı da var.

Nick Littlehales bir uyku hocası. Görevi, sporcuların dinlenme seviyesi ile doğal uyku süreci bağlarını yeniden kurarak maksimum düzeye getirmek.

Peki seçkin sporcular gibi uyumak istiyorsanız ne yapmanız gerekir?

Hepimiz, iyi bir gece uykusu için verilen tipik tavsiyeleri duymuşuzdur: Yatak odanızdan televizyonları çıkartın, mükemmel yatağı bulun, teknolojik cihazlarla da uyumadan bir iki saat önce vedalaşın.

Giderek artan sayıdaki insan için, bu sorunun yanıtı "evet."

Nick, burada önemli olanın bu aşamaları sekteye uğratmamak olduğunu söylüyor. Dolayısıyla uykunuzu 90 dakikalık zaman dilimleriyle planlayın: Bu, 7,5 saat, 6 saat ya da 4,5 saat olabilir.

Nick, düzenli olarak aynı saatte uyanılmasını ve geriye doğru sayılmasını tavsiye ediyor. Yani, sabah 06:30'da uyanmayı planlıyorsanız, sabah 5'te, 3:30'da, 2'de, 12:30'da veya 11'de uykuya dalmayı hedeflemelisiniz.

2. Uykuyu gecelik değil, haftalık hesaplayın

Nick, her gece belirli bir saat uyku uyumayı hedeflemek yerine, her gün ve her hafta doğru sayıda uyku döngüsünün planlanması gerektiğini söylüyor.

Nick "Yedi günde 35 uyku döngüsünü hedeflememiz lazım, bu da günde 5 döngü demek." diyor.

Bir gece geç yatmışsanız, bir sonraki gece ek bir döngüyle dengeleyin. Ya da gün içinde biraz daha dinlenme planı yapın.

Nick, önünüzdeki haftayı ele almanız ve dinlenme döngülerinizi iş ve sosyal programınıza göre planlamanız gerektiğini vurguluyor.

3. Daha kısa süre ama daha sık uyuyun

Nick, ampülün keşfine dek tıpkı bebekler gibi aşama aşama uyuduğumuzu söylüyor: "Bu, daha sık ve daha kısa süre uyku demekti"