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  4. Bir provokasyon daha emniyetin titiz çalışmasıyla engellendi

Bir provokasyon daha emniyetin titiz çalışmasıyla engellendi

20.11.2020 20:11 | Son Güncelleme:
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Bursa’da bazı vatandaşların evlerinin kapı ve duvarlarına “X” işareti koyan şüpheli Bursa Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışmasıyla yakalandı.

Bursa’da bazı vatandaşların evlerinin kapı ve duvarlarına “X” işareti koyan şüpheli Bursa Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışmasıyla yakalandı. Şahsın psikolojik rahatsızlığı olduğu aynı işareti kendi oturduğu evin kapısına da çizdiği tespit edildi.

Bursa’da Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi’nde ikamet eden bazı vatandaşların kapı ve duvarlarına “X” işareti konulması üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri işareti koyan şahsı yakalamak üzere harekete geçti. Bölgedeki kameraları inceleyen emniyet ekipleri çok geçmeden kapılara işareti çizen şahsı tespit etti.

“Psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı”
Yazıları çizen şahsın G.T. isimli kadın olduğu belirlendi. Kadının psikolojik sorunları olduğu ve ailesinden ayrı yaşadığı tespit edildi. Şahsın aynı işaretleri kendi evinin kapısına da çizdiği belirlendi. Şahıs kullanmış olduğu yazılama malzemeleriyle birlikte gözaltına alındı.

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