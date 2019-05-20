"Bir Roman Bir Hikaye", TRT Radyo 1'de bugün başlıyor

İSTANBUL (AA) - Yazar Mustafa Kutlu'nun "Hesap Günü" adlı hikaye kitabı, TRT Radyo 1'deki "Bir Roman Bir Hikaye" programının ilk bölümünde izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT İstanbul Radyosu Tiyatro ve Eğlence Yayınları Müdürlüğü tarafından hazırlanan TRT Radyo 1'deki "Bir Roman Bir Hikaye" programı ilk bölümüyle bu akşam başlayacak.

Programda, Türk ve dünya edebiyatının sevilen eserleri, 15'er dakikalık bölümler halinde radyoseverlerin beğenisine sunulacak.

Her gün 22.45'de başlayacak programın ilk bölümünde, bugün oyuncu Mazlum Kiper tarafından seslendirilen, deneme ve hikayeleriyle tanınan usta yazar Mustafa Kutlu'nun "Hesap Günü" eseri yayınlayacak.

