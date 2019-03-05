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Bir saatte aynı yerde 2 gruba operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

Kırklareli’de jandarma ekipleri 1 saat arayla aynı yerde kaçak yollardan define araması yapan 7 kişiyi gözaltına aldı.Kırklareli’nin Vize ilçesi Hamidiye köyünde jandarma ekiplerince yapılan devriye faaliyetleri sırasında 1.

Kırklareli’de jandarma ekipleri 1 saat arayla aynı yerde kaçak yollardan define araması yapan 7 kişiyi gözaltına aldı.
Kırklareli’nin Vize ilçesi Hamidiye köyünde jandarma ekiplerince yapılan devriye faaliyetleri sırasında 1. derece sit alanı içerisinde G.B, A.S. ve E.K. isimli şahıslar izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan dedektör, kazma gibi malzemeler ele geçirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir saat sonra aynı bölgede bir suçüstü daha
Jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri esnasında Hamidiye köyünde 1. derece sit alanı içerisinde E.S, Ö.A, H.İ. ve E.U. isimli 4 şahıs da izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazı işlemlerinde kullanılan malzemelere el konuldu.

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