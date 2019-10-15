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’Bir şafakta zeybek sevdası’ sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 17:31 | Son Güncelleme

Demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes’in anıldığı “Bir Zeybek Sevdası” adlı etkinlik İzmir’de büyük ilgi gördü.“Bir Zeybek Sevdası” adlı “Başvekil Adnan Menderes Yaşam Öyküsü Sanatsal Bilgi Sunumu Sergisini” düzenleyen Demokrat Parti (DP) misyonunun ileri gelenlerinden Samet Ocakoğlu, Türk demokrasi tarihini, TBMM 11.

Demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes’in anıldığı “Bir Zeybek Sevdası” adlı etkinlik İzmir’de büyük ilgi gördü.
“Bir Zeybek Sevdası” adlı “Başvekil Adnan Menderes Yaşam Öyküsü Sanatsal Bilgi Sunumu Sergisini” düzenleyen Demokrat Parti (DP) misyonunun ileri gelenlerinden Samet Ocakoğlu, Türk demokrasi tarihini, TBMM 11. Dönemini tema olarak seçerken, aynı zamanda Merhum Başvekil Adnan Menderes ve babasının arkadaşlarının yaşam öyküsünden güncelleme yapmayı ve sanat aracılığı ile tarihe yeni bir vesika tevdi etmeyi amaçladığını söyledi.
14-19 Ekim 2019 tarihleri arasında İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galeresi’ndeki etkinlikte, Samet Ocakoğlu’nun bilgi sunumu, 165 dijital tasarım olmak üzere toplam 199 materyal tarih sanat dostları ile buluşuyor.

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