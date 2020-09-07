Bir sanat eseri olarak 500 bin TL’den satışa çıkan çöp torbası

İngiliz sanatçı Gavin Turk tarafından yapılan eser, “Çöplük” adını taşıyor. Dolu bir çöp torbası gibi görünen eser aslında bronzdan yapılmış. Sınırlı sayıda üretilen eser Phillips Auction House tarafından duyurulduktan sonra Facebook’ta viral olarak bir çok eğlenceli yoruma konu oldu.

Bir kullanıcı, “Onun gibi bir sürü çöp posetim var. Meğer bir altın madeninin üzerinde oturuyormuşum da haberim yokmuş” yazarken başka bir kullanıcı “Torbanın içinde ne var, umarım kötü bir şey yoktur” yazdı. Sınırlı sayıda üretilen ürünler oldukça yüksek bir fiyattan satışa çıkarıldı. Serinin bir önceki versiyonu 315 bin TL’den alıcı bulmuştu. Bu serinin daha fazla edeceği tahmin ediliyor.

Gavin’in web sitesinde eserle ilgili “Atık, geri dönüştürülemez ürünlerle dolu, savurgan tüketici yaşam tarzımızın yan ürünleriyle dolu bir torba. Bizler çöpe attıklarımızla tanımlanırız ve kutsal müze salonlarımızda sergilemeyi seçtiğimiz şeylerle yapıbozuma uğrarız” açıklaması yer alıyor.

Sanatçı Gavin Turk, eseri hakkında “Bu eser sanat ve onu üretmek için harcanan emeğin yeniden düşünülmesini sağlıyor” dedi.

Genç sanatçılardan oluşan bir grubun parçası olan Turk, 1980’lerin sonunda Londra’da sergiler düzenlemeye başladı ve küresel sanat topluluklarında büyük bir etki yarattım. Bu sanatçılar arasında Damien Hirst, Tracey Emin gibi ismi ve eserleri tüm sanat camiasında iyi bilinen önemli sanatçılar da yer alıyor.

Gavin Turk ayrıca Elvis ve Che Guevara posterleriyle de tanınıyor.

