Bir şarbon alarmı daha: Etler toplatılıyor!

Et ve Süt Kurumu’nun Brezilya’dan ithal ederek Ankara’ya getirdiği büyükbaş hayvanlarda şarbon hastalığı görülmesinin ardından İstanbul, Kocaeli ve Trabzon’da da şarbon vakaları tespit edildi.

Şarbonlu bölgeler karantinaya alınırken Ankara ve İstanbul’da şarbon alarmı verildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’da bir acil serviste şarbon nedeniyle karantina uygulanırken, yurt genelinde yaklaşık 130 kişide şarbon görüldü.

Şarbonun, hasta hayvan ve kana temas ve et tüketimi yoluyla bulaştığı bildirilirken, Türkiye çapında şubeleri bulunan 3 büyük markette satılan ithal etlerin şarbon riski nedeniyle toplatıldığı iddia ediliyor.

(Odatv)

