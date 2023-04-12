Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna'sı son haliyle ağızları açık bıraktı! 23 yaşındaki Berna’yı görenler çok şaşırdı

Bir Şarkısın Sen yarışmasında sempatik tavırları ve sesi ile dikkat çeken Fındık Kurdu

Berna’nın son hali gündem oldu. 2009-2012 yılları arasında yayınlanan programda yer alan Berna Karagözoğlu sevilen isimlerden biriydi.

Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği Bir Şarkısın Sen her hafta yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyordu. Programın yarışmacıları arasında 6-15 yaş arası çocuklar bulunuyordu.

Orkestra şefliğini Metin Özülkü’nün yaptığı programa her hafta ünlü isimler konuk oluyordu. Yarışmanın iddialı çocuk yıldızlarından biri de Berna Karagözoğlu’ydu.

Şimdilerde 23 yaşında olan Karagözoğlu özellikle 'Kahverengi Gözlerin' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. Sosyal medyada aktif olan eski çocuk yıldızın son haline yorum yağdı.

Instagram hesabında 120 bin takipçisi bulunan ünlü isim şimdilerde YouTube kanalında seslendirdiği şarkıları yayınlıyor.





