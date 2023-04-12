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Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna'sı son haliyle ağızları açık bıraktı! 23 yaşındaki Berna’yı görenler çok şaşırdı

12.04.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Bir Şarkısın Sen programı yarışmacılarının son halleri görenleri şaşırtıyor. İlk bölümü 2009 yılında yayınlanan Bir Şarkısın Sen'de Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu'nun yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.

Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna'sı son haliyle ağızları açık bıraktı! 23 yaşındaki Berna’yı görenler çok şaşırdı

Bir Şarkısın Sen yarışmasında sempatik tavırları ve sesi ile dikkat çeken Fındık Kurdu
Berna’nın son hali gündem oldu. 2009-2012 yılları arasında yayınlanan programda yer alan Berna Karagözoğlu sevilen isimlerden biriydi.

bir-şarkısın-sen-berna

Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği Bir Şarkısın Sen her hafta yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyordu. Programın yarışmacıları arasında 6-15 yaş arası çocuklar bulunuyordu.

berna

Orkestra şefliğini Metin Özülkü’nün yaptığı programa her hafta ünlü isimler konuk oluyordu. Yarışmanın iddialı çocuk yıldızlarından biri de Berna Karagözoğlu’ydu.

bir-şarkısın-sen-berna-son-hali-şaşırttı

Şimdilerde 23 yaşında olan Karagözoğlu özellikle 'Kahverengi Gözlerin' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. Sosyal medyada aktif olan eski çocuk yıldızın son haline yorum yağdı.

bir-şarkısın-sen-berna-karagözoğlu

Instagram hesabında 120 bin takipçisi bulunan ünlü isim şimdilerde YouTube kanalında seslendirdiği şarkıları yayınlıyor.

bir-şarkısın-sen-fındık-kurdu-berna

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Bir Şarkısın Sen Pınar Altuğ yaşında

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