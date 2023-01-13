Bir Şarkısın Sen'in minik Şebnem'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Görenin ağzı açık kaldı

2009-2012 yılları arasında yayınlanan Bir Şarkısın Sen programıyla hafızalarda yer edinen Şebnem Keskin'e bir de şimdi bakın. Güzeller güzeli bir genç kız oldu...

Güçlü sesiyle Bir Şarkısın Sen yarışmasının efsane isimleri arasında yer alan Şebnem Keskin, Funda Arar ve Zerrin Özer gibi isimlerle düet yapmıştı.

Şimdilerde müzik kariyerine devam eden minik yetenek, yıllar içindeki değişimiyle 'yok artık' dedirtti.

Mersin'den İstanbul'a taşınan 27 yaşındaki yıldız, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu.

Şebnem Keskin, geçtiğimiz yıl Gitme Anne adında bir şarkı çıkarmıştı.

Sosyal medyada aktif olan Şebnem Keskin'in son haline ''Bu güzellik gerçek mi?'' ve ''Şebnem ne ara büyüdün böyle'' gibi yorumlar yapılıyor.



