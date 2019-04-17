ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu millet, doğru yapana da yanlış yapana da ayar veren bir millet. Bu millet aziz bir millet. Bir sarraf terazisi gibi iyileri, kötüleri ölçen bir millet." dedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesi Karabiga beldesini ziyaret eden Turan, Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Elbi'yi tebrik etti.

Turan, Cumhur İttifakı ile beraber "Bu bölgeye en çok AK belediyecilik yakışır" dediklerini ve milletin de kendilerine sahip çıktığını söyledi.

Bölgelerindeki en yüksek oy oranlarından biriyle seçimi kazandıklarını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Lapseki yüzde 56, burası yüzde 58. Bundan sonra şımarmak bir yana daha çok çalışacağız. Daha çok başımızı yere eğeceğiz. Daha çok sorumluluğumuzu kuşanarak, 5 yılın çok çabuk geçeceğine inanarak 5 yılın bitiminde daha büyük oy farkıyla başarılı olmak için çalışacağız. Çünkü millet, doğru yapana da yanlış yapana da ayar veren bir millet. Bu millet, aziz bir millet. Bir sarraf terazisi gibi iyileri, kötüleri ölçen bir millet. Bugün Türkiye'mizin her tarafında yüzde 53 gibi bir oy oranı aldık. Millet bize bir şey söyledi, 'Yanlış yapmayın, tedbir alın, 2023'te yanınızdayım' dedi."