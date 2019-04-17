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"Bir sarraf terazisi gibi iyileri, kötüleri ölçen bir millet"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 20:01 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Bu millet, doğru yapana da yanlış yapana da ayar veren bir millet. Bu millet aziz bir millet. Bir sarraf terazisi gibi iyileri, kötüleri ölçen bir millet"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu millet, doğru yapana da yanlış yapana da ayar veren bir millet. Bu millet aziz bir millet. Bir sarraf terazisi gibi iyileri, kötüleri ölçen bir millet." dedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesi Karabiga beldesini ziyaret eden Turan, Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Elbi'yi tebrik etti.

Turan, Cumhur İttifakı ile beraber "Bu bölgeye en çok AK belediyecilik yakışır" dediklerini ve milletin de kendilerine sahip çıktığını söyledi.

Bölgelerindeki en yüksek oy oranlarından biriyle seçimi kazandıklarını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Lapseki yüzde 56, burası yüzde 58. Bundan sonra şımarmak bir yana daha çok çalışacağız. Daha çok başımızı yere eğeceğiz. Daha çok sorumluluğumuzu kuşanarak, 5 yılın çok çabuk geçeceğine inanarak 5 yılın bitiminde daha büyük oy farkıyla başarılı olmak için çalışacağız. Çünkü millet, doğru yapana da yanlış yapana da ayar veren bir millet. Bu millet, aziz bir millet. Bir sarraf terazisi gibi iyileri, kötüleri ölçen bir millet. Bugün Türkiye'mizin her tarafında yüzde 53 gibi bir oy oranı aldık. Millet bize bir şey söyledi, 'Yanlış yapmayın, tedbir alın, 2023'te yanınızdayım' dedi."

Turan, 17 yıllık AK Parti iktidarında ilk defa Karabiga'yı aldıklarını vurgulayarak, "Farkı göreceksiniz daha yeni başlıyoruz. Daha dün mazbatayı aldı. Nasıl hizmet edilir, Karabiga nasıl bölgenin parlayan yıldızı olur göreceksiniz. Nasıl kendinden daha büyük ilçelerle beldelerle yarışır göreceğiz. Çevrenin, sahilin nasıl toparlandığını göreceksiniz." diye konuştu.

Eski belediye başkanının devir teslime gelmediğini öğrendiğini belirten Turan, "Bu demokratik terbiyesizliktir. Seçim olana kadar yarışırız sonra bu konuyu kapatırız. Hani halk partisiydi? Üzüldüğüm şu, tüm demokratik nezaketsizliği yapan bunlar ama yeri gelince de en çok bunlar 'halkçıyız' der, o der, bu derler. Biz göreve nasıl başlanacağını da nasıl bırakılacağını da iyi biliriz. CHP'lisi, İYİ Partilisi tüm belediye başkanlarını arayıp tebrik ettim." ifadelerini kullandı.

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