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  4. Bir Seçil Erzan vakası daha! 8 kişiyi 5 milyon TL dolandırdılar

Bir Seçil Erzan vakası daha! 8 kişiyi 5 milyon TL dolandırdılar

19.01.2024 23:20 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Seçil Erzan vakasına bir yenisi daha eklendi. Çankırı'da ‘ponzi’ yöntemini kullanarak 8 kişiyi yüksek kar vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL dolandıran 5 kişi, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şahısların yaklaşık 100 milyon TL’lik vurgun yaptığı değerlendiriliyor.

Bir Seçil Erzan vakası daha! 8 kişiyi 5 milyon TL dolandırdılar

Kurduğu fonla aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 28 kişiyi 'Ponzi' sistemiyle dolandıran eski banka şube müdürü Seçil Erzan vakasına bir yenisi daha eklendi. Bu kez Çankırı'da kullanılan yöntemle 8 kişi daha yüksek kar vaadiyle tuzağa düştü.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı’da yaklaşık 1 buçuk yıllık süre zarfında vatandaşları yüksek kar vaadi ile dolandırmaya yönelik saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan E.T.Ç., N.Ö. .YÇ., Y.Ç. ve S.A. isimli şahıslar, çok sayıda vatandaşı ağına düşürdü.

5 MİLYON TL DOLANDIRILDILAR!

Seçil Erzan davasında gündeme gelen ‘ponzi’ yöntemini kullanan şahıslar, birlikte hareket ederek sisteme üye girişi yaptı. 100 milyon TL civarında vatandaşları maddi kayba uğrattıkları değerlendirilen şahısların Çankırı’da 8 kişiyi yaklaşık 5 milyon TL dolandırdıkları ortaya çıktı.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Sisteme dahil olan ve kar vaadiyle yatırdıkları paraları alamayan vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde vatandaşları sisteme dahil ederek dolandıran şahısların E.T.Ç., N.Ö., Y.Ç., Y.Ç. ve S.A. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yapının Çankırı’daki organizatörlüğünü E.T.Ç., Y.Ç. ve N.Ö. isimli şahısların yaptığı belirlendi.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise suç unsuru olabilecek doküman ve dijital materyallere dekontlar, sahte madeni kripto para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çankırı Adliyesine sevk edildi. Y.Ç., E.T.Ç. ve Y.Ç. yurt dışı yasağı ve imza şartıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.A. ve N.Ö. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, yapıya çok sayıda vatandaşın dahil olarak mağdur oldukları ve sayılarında artış yaşanacağının değerlendirildiği öğrenildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Seçil Erzan
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