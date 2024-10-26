HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir şehir postacı Şinasi'yi konuşuyor! 600 milyonla kayıplara karıştı... Karısı her şeyi ifşaladı

Bir şehir postacı Şinasi'yi konuşuyor! 600 milyonla kayıplara karıştı... Karısı her şeyi ifşaladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.10.2024 09:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcıların isimleri, yerleri, yüzleri değişiyor ancak yöntemleri hiç değişmiyor. Gaziantep'te posta dağıtım merkezinde çalışan Şinasi Kozan çevresindekilerden yüzde 10 kar vaadiyle para topladı. İlk başta çarkını döndüren Kozan'a inanlar evlerini arabalarını satıp para kazanma hayali kurdu. Ancak hikayenin sonu yine şaşırtmadı ve milyonlarca lirayı alan Kozan kayıplara karıştı. Kozan'ı ele veren ise karısı oldu.

Bir şehir postacı Şinasi'yi konuşuyor! 600 milyonla kayıplara karıştı... Karısı her şeyi ifşaladı

Gaziantep'te 12 yıl önce posta dağıtım merkezinde çalışan Şinasi Kozan, "Büyük bir firma sermaye arttırıyor. Ben de kendilerine para buluyorum. Karşılığında bana kâr payı veriyorlar" diyerek çevresinden para toplamaya başladı.

k1

EVLERİNİ ARABALARINI SATIP VERDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre ilk başta iş arkadaşlarından aldığı küçük paralara aylık yüzde 10 kâr payı veren Kozan, olayın çevreye yayılması üzerine ev, araba satıp para getirenlerden aldığı paralarla dolandırıcılığın çapını büyütüp şehirdeki bazı emlakçıları da işin içine kattı. Kozan, bir süre sonra vatandaşlardan aldıkları yüzlerce daire ve aracı başkalarının üzerine geçirip sattı ve kimseye ödeme yapmadı.

KARISI İFŞALADI! 'YALI VAR' DEDİ

Kozan'ın eşi H.K.'nın bir emlakçıya giderek eşinin birileriyle telefon görüşmesini yaptığını ve ortada herhangi bir şirket olmadığını, kocasının herkesi dolandırdığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen emlakçı ve mağdur vatandaşlar Kozan'ı sıkıştırınca "İstanbul'da bir yalı var, onup satıp paralarınızı vereyim" dedi. 15-20 kişiyle İstanbul'a gittiklerinde gösterilen yalının başkasına ait olduğu öğrenilince Kozan kaçarak kayıplara karıştı. Olayın duyulması üzerine mağdur art arda şikayetçi olmaya başladı.

k2

ŞİNASİ KAYIPLARDA!

Şinasi Kozan ve 6 sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 270 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya firari olan Şinasi Kozan haricindeki 6 sanık katıldı. Sanıklardan emlakçı olanlar Kozan'ı suçlayarak kendilerinin sadece tapuda devir işlemlerine aracılık ettiklerini iddia etti.

BİR KİŞİNİN 20 MİLYON LİRA ZARARI VAR

Olayın en büyük mağdurlarından olan Şinasi'nin iş arkadaşı Ertan Kılıç "Şinasi'ye güvenip nakit para, ev, araba ne varsa verdim. Babam ve kardeşlerimden de aldı. Bu olaydaki zararım 20 milyon lira civarındadır" dedi. Tarafları dinleyen mahkemeye heyeti, halen firarda olan Şinasi Kozan'ın yakalanması için müzekkere çıkarılması, müştekilerin 3. kişilere devredilen mülklerine tedbir kararı konulması için asliye ceza mahkemelerine açtığı dava dosyalarının istenilmesi ve eksik tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Postacı Gaziantep dolandırıcı
En Çok Okunan Haberler
Yavuz Bingöl beşinci kez nikah masasına oturdu! Babası düğünde 'İstiklal Madalyası' taktı

Yavuz Bingöl beşinci kez nikah masasına oturdu! Babası düğünde 'İstiklal Madalyası' taktı

Cübbeli Ahmet ilk önce paylaştı, daha sonra Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği videoyu sildi!

Cübbeli Ahmet ilk önce paylaştı, daha sonra Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği videoyu sildi!

İsrail duyurdu: İran'ın başkenti Tahran'da patlama!

İsrail duyurdu: İran'ın başkenti Tahran'da patlama!

Bir ilki başardı! Devler Ligi tarihine geçti

Bir ilki başardı! Devler Ligi tarihine geçti

Kadın öğretmen özel ders vermeye gittiği site önünde öldürüldü: Katilin kimliği...

Kadın öğretmen özel ders vermeye gittiği site önünde öldürüldü: Katilin kimliği...

Kars'ta uyuşturucu operasyonu

Kars'ta uyuşturucu operasyonu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.