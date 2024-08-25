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  4. Bir şehir seferber oldu, Türkiye Diyarbakır'dan gelecek iyi habere kilitlendi! 8 yaşındaki Narin nerede? Kan lekesi ekipleri harekete geçirdi

Bir şehir seferber oldu, Türkiye Diyarbakır'dan gelecek iyi habere kilitlendi! 8 yaşındaki Narin nerede? Kan lekesi ekipleri harekete geçirdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.08.2024 16:50
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Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin 21 Ağustos'tan bu yana kayıp. Hiçbir izin bulunmadığı küçük kızla ilgili ekipler çalışmaları hızlandırdı. Mahalledeki evler ve arabalar incelendi. Son olarak Narin'in evine 20 metre uzaklıktaki kayalıklarda kan lekesi bulundu. Tüm Türkiye Diyarbakır'dan gelecek olan iyi haberi bekliyor.

Diyarbakır'da Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

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MAHALLE DİDİK DİDİK EDİLDİ

Narin'i bulmak için dün akşam jandarma ekiplerince mahalledeki tüm evlerde arama gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinden itibaren AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar ve tarlalarda arama çalışması yürüttü.

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ARAÇLAR DA ARANDI

Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yaptı, İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopter de mahallenin üzerinde ve çevresinde gerçekleştirdiği uçuşla arama çalışmalarına destek verdi.

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KAN LEKESİ DETAYI

8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, evine yaklaşık 20 metre mesafede, yakınlarının kayalıklar üzerinde tespit ettiği kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kan lekelerinin kime olduğu belirlenecek.

VALİLİK CENAZE BULUNDU İDDİASINI YALANLADI

Diyarbakır Valiliği sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdirmişti.

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Valilikten yapılan açıklamada, “Kayıp kız çocuğu Narin Güran‘ın (8) bulunabilmesi amacı ile valiliğimiz koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur” denilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayıp
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