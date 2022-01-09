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  4. Bir şehir yukarı bakarak yürüyor! Çatılardaki buz sarkıtları 4 metreyi buldu

Bir şehir yukarı bakarak yürüyor! Çatılardaki buz sarkıtları 4 metreyi buldu

09.01.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle çatılarda buz sarkıtlarının boyları 4 metreyi buldu. Vatandaşlar için tehlike oluşturan sarkıtlar için dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Bir şehir yukarı bakarak yürüyor! Çatılardaki buz sarkıtları 4 metreyi buldu

Yüksekova'da haftalardır etkili olan sis ve dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Havaların geceleri eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçedeki birçok binanın çatısında boyu 4 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Özellikle evlerin balkonları ve camların önlerini buzların kapatması ise görenleri şaşırttı.

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SICAKLIK -20 DERECENİN ALTINA DÜŞTÜ

İlçe sakinleri, bu sene kar yağışının az olduğunu fakat soğuk havanın geçen senelere oranla daha fazla olduğunu belirtti. 4 metreyi bulan buz sarkıtları karşısında şaşkınlığını gizlemediğini belirten Zafer Bozkurt, “Yüksekova’da geceleri hava sıcaklığının eksi 20 derecenin altına düşmesiyle adeta hayat durma noktasına geliyor. Dondurucu soğuklardan dolayı buz sarkıtlarının boyları 4 metreyi aşıyor” dedi. (İHA)

DD

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