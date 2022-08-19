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Bir şehri birbirine katan devasa yüklü tır! Geçişi için elektrik telleri söküldü, bir mahalle elektriksiz kaldı

19.08.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Derince limanına gemi malzemesi taşıdığı iddia edilen tır, bir şehri birbirine kattı. Tırın yükünün elektrik tellerine temas etmemesi için geniş önlemler alınırken, ekipler direklerden tel söktü. Tüm mahalle uzun süre elektriksiz kaldı. Zaman zaman tersten giden tır trafiği de alt üst etti. Bir mahalle sakini, sıkıntının bugünlük olmadığını, belli aralıklarla bunun yaşandığı iddiasında bulundu.

Bir şehri birbirine katan devasa yüklü tır! Geçişi için elektrik telleri söküldü, bir mahalle elektriksiz kaldı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Derince limanına gemi malzemesi taşıdığı iddia edilen tır, şehri adeta bir birine kattı. Tır için tüm ekipler seferber oldu. Eski İstanbul yolu güzergahını kullanan tırın yükünün elektrik tellerine temas etmemesi için Çınarlı Mahallesi'nde geniş önlemler alındı. SEDAŞ ekipleri Kamuran Caddesi'nde bulunan direklerin tamamından telleri söktü.

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ELEKTRİK TELLERİ SÖKÜLDÜ ANCAK...

Tellerin sökülmesinin ardından tır, D100 karayoluna ulaştı. Ancak sabah erken saatlerden itibaren tüm mahalle uzun süre elektriksiz kaldı. D100'e ulaşan tır için bu kez de trafik polisleri önlemler aldı. Zaman zaman tersten giden tır trafiği alt üst etti. Her iki istikamette de uzun kuyruklar oluştu.

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"BU PROBLEM UZUN SÜREDİR SÜRÜYOR"

Sıkıntının bugünlük olmadığını, belli aralıklarla bunun yaşandığını ifade eden Çınarlı Mahallesi sakinlerinden İbrahim Karnıaçık, "Çok yüksek tonajlı. Sadece trafik karmaşası gibi gözüküyor ama geceleyin habersizce güzergahtan geçtiği için elektrikler kesiliyor. Hastası olan var. Bu problem uzun süredir sürüyor. Geldiğimiz noktada bu problem giderilmedi. 5-6 saat elektrik kesildiği zamanlar oluyor. Biz bu konuyu adliyeye kadar taşıdık" dedi.

Tır ve yükü saatler süren mücadelenin ardından Derince Limanı'na ulaşmayı başardı. (İHA)

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Derince Tır Kuzey Marmara Otoyolu
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