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  4. Bir şehri sarsan olay! 31 Mart'ta bir kez daha seçilmişti: Belediye Başkanı tacizden gözaltına alındı

Bir şehri sarsan olay! 31 Mart'ta bir kez daha seçilmişti: Belediye Başkanı tacizden gözaltına alındı

31.10.2024 12:50
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.10.2024 12:50
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Zonguldak'ın Erdek İlçesine bağlı Gülüç beldesinde taciz skandalı yaşandı! Belediye çalışanı Duygu K., Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'tan geçen sene şikayetçi oldu. 31 Mart'ta bir kez daha aday olup seçilen Demirtaş'la ilgili karar kesinleşti. Demirtaş Eskişehir'de yakalanıp gözaltına alındı.

Zonguldak’ın Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’a (51), belediye çalışanı Duygu K.’ye (32) ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ ve 'cinsel taciz' suçlarından yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası, istinaf mahkemesinin yapılan itirazı reddetmesiyle kesinleşti. Demirtaş, Eskişehir’de polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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BELEDİYE ÇALIŞANI KADIN GEÇEN SENE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, belediye çalışanı Duygu K., geçen yıl Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Demirtaş hakkında, ‘Cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı’ suçlarından dava açıldı.

31 MART'TA BİR KEZ DAHA SEÇİLDİ

31 Mart’taki yerel seçimlerde AK Parti'den yeniden belediye başkanı seçilen Demirtaş, mayıs ayında Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılandığı davanın 5’inci duruşmasında suçlamaları reddederek, olayın siyasi kumpas olduğunu öne sürdü. Mahkeme, Demirtaş’ın ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Demirtaş ayrıca, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapse çarptırıldı.

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İSTİNAF MAHKEMESİ İTİRAZI REDDETTİ

Demirtaş’ın avukatları, karara itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkeme, “Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından” ifadelerine yer vererek başvurunun reddine karar verdi.

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KARAR KESİNLEŞTİ, GÖZALTINA ALINDI

Böylece, Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde verilen hapis cezası kararı kesinleşmiş oldu. Kararın kesinleşmesi sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan Demirtaş, dün Eskişehir'de polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Erdek cinsel taciz
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